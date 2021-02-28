【揚言自得】夜上海的青年不焦慮

撰文： 楊志剛 最後更新日期： 2021-02-28 10:00

「今天香港的青年缺乏向上流動的機會，他們感到失落和無助。」每逢香港暖伯言辭懇切和我細說港青的焦慮時，我在同情和嘆息之餘，總是神遊千里，回到上世紀五十年代末，那時，媽媽的焦慮是米缸無米、爸爸的焦慮是無工開、孩子的焦慮是無書讀。「青年向上流動」的高深概念還沒進入閒話家常，但有三位青年在那全民焦慮的年代，以純真的曠世才華，在上海首演《梁山伯與祝英台小提琴協奏曲》（下稱《梁祝》），從而向上流動到世界巔峰。六十多年後的今天，在這個「有陽光的地方就有華人、有華人的地方就有《梁祝》」的世界，這三位青年譜寫的樂章仍感動全人類。

香港科技大學於2013年頒授榮譽院士給四位傑出人士，其中一位是日本小提琴家西崎崇子。科大的頌辭是這樣說的：「西崎崇子是家傳戶曉的名字。 這位世界級音樂家的演奏風靡數以百萬計的中國樂迷，扣人心弦。她灌錄的《梁祝協奏曲》深受歡迎，僅在中國及東南亞地區的銷量已達350萬張。她的藝術感染力超越地域和國界，甚至超越時間，歷久常新……她憑非凡成就，獲《新聞周刊》日文版評為全球百大日本名人。」

曾經年輕的音樂人鑄造了當年力爭上游的神話。圖為何占豪在指揮演出。（視覺中國）

我年輕時奉行狹隘的民族主義。幸虧2013年我已離開科大在香港中文大學教書，假若仍在科大，我會膚淺而振振有詞地反對給一位憑一首中華經典而走紅天下的日本小提琴家頒發榮譽院士。雖然明知人微言輕，反對無效，我仍然會提出反建議：這份榮譽應該頒授給《梁祝》的原奏者和首演者：俞麗拿教授。

俞麗拿今天仍然任教於上海音樂學院，任該院的小提琴和中提琴教研室主任。1959年，18歲的她踏上上海舞台，首演了《梁祝》。她當年是上海音樂學院小提琴學生。這天籟之音是由何占豪和陳鋼作曲，他倆當年同樣是上海音樂學院的學生……

上文節錄於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《夜上海的青年不焦慮》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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