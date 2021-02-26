撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-02-26 19:12

「沒有事比人生更令人繁忙了，也沒有事比人生更難學習，也許須窮一生之力學習。」古羅馬政治家塞內卡（Lucius Annaeus Seneca）在其著作《論生命之短暫》（On the Shortness of Life）中如是說。 塞內卡所提出的人生哲學，屬於斯多噶學派（Stoicism），近年在矽谷迅速冒起，教一眾大名鼎鼎、腰纏萬貫的矽谷精英趨之若鶩。用自己的生活實踐出「每日一點斯多噶」，究竟有何過人之處？

要了解斯多噶主義源起，非要從古希臘哲學家「季蒂昂的芝諾」（Zeno of Citium）談起不可。這位斯多噶主義始創者常常在雅典的彩色柱廊（Stoa Poikile）下講學，其學派因而得名。根據劍橋詞典，Stoic一詞指對苦樂都無差別心、淡然忍受變化的性格。而在日常英語對話中，stoic多用來形容面對壓力仍處之泰然、避免顯露極端情緒的人，有時亦指恬淡寡慾者。

冥想是斯多噶學說中重要的練習，可以讓人平靜和放鬆，不少研究亦顯示冥想可以減壓、緩解焦慮及抑鬱。（Getty Images）

斯多噶派學說以倫理學為重心，強調神、自然、人為一體，「神」是宇宙靈魂和智慧，其理性滲透整個宇宙；個體小「我」必須依照自然而生活，愛人如己，融合於整個大自然。「依照自然而生活」是斯多噶派的格言。

在連年征戰之間、軍營之中寫下自我反思筆記《沉思錄》（Meditations）的羅馬皇帝奧列里烏斯（Marcus Aurelius）亦是斯多噶派的象徵人物。在這本經典著作中，他冷靜得幾乎以旁觀方式書寫自己的感受和觀察。他認為，外物並不能直接讓人痛苦或快樂，只有人對外物的態度才會讓自己感到痛苦或快樂。

然而，這個兩千多年前在古希臘盛行一時的哲學流派，卻在頂尖科技的英雄地矽谷再次流行，這可以由初創界的領袖人物提摩西．費里斯（Timothy Ferriss）說起。

現年43歲的費里斯是一名「生活黑客」（lifehacker），其著作《一週工作4小時》（The 4-Hour Workweek）、《身體調校聖經》（The 4-Hour Body），都是《紐約時報》與《華爾街日報》暢銷榜第一名，他更是多家科技巨擘如Uber、Twitter、Facebook等創辦早期的投資人及顧問。他在30歲已獲得大多數人無法企及的成就，但那時的他發現，自己找不到人生的方向。早於2006年研究斯多噶哲學的費里斯，特別關注塞內卡的思想。

億萬富翁多爾西是實踐斯多噶主義的表表者，早晚冥想，每天寫日記，做運動，每個工作天只吃一餐。（Getty Images）

42歲的億萬富翁多爾西是實踐斯多噶主義的表表者之一。他曾經公開分享自己11個日常生活習慣，包括：早晚冥想（meditation）一小時、每天做七分鐘運動訓練、寫日記，以及每個工作天（早上6時30分至晚上9時）只吃一餐。這樣做可以為生活帶來什麼改變？請閱讀《香港01》周報電子刊全文

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《茫然人生的燈塔？矽谷精英迷上古希臘斯多噶哲學》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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