撰文： 池逸知 最後更新日期： 2021-02-25 14:56

Clubhouse，直接翻譯就是「會所」的意思。在會所概念中，最值錢的不在於設施多元、服務豐富，而是擁有會所會籍本身，就是身份的象徵。正如香港賽馬會會籍，就不是光用錢可以換取，而是需要不同遴選會員的提名、和議、支持，方可入會；至於香港會（The Hong Kong Club）的新會員入選情況，更是不少新聞機構爭相報道的對象，盡顯會價。

2020年4月，矽谷創業家Paul Davison聯同Google前員工Rohan Seth攜手創立初創社交媒體Clubhouse，推出數月，就一炮而紅，連最近榮登世界首富的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）也是其座上客。這個目前只有iOS作業系統方可下載的社交媒體，究竟有何特色，乃至魅力？

Clubhouse，推出數月，就一炮而紅，連最近榮登世界首富的Tesla行政總裁馬斯克也是其座上客。（資料圖片）

不留痕迹的聲音之旅

根據Clubhouse官方描述，它的宗旨是「與世界各地的朋友和其他有趣的人，一起娛樂、語音對話的平台」。平時有收聽Podcast習慣的用家，應該不會對Clubhouse這個以聲音主導的平台的玩法感到陌生。進入Clubhouse的介面後，會見到一個個不同的虛擬房間（room），有名人自己開設的，也有一些是網紅主持的，每個人都可以就不同題材、議題開設房間，當有熱門話題時，廣播室就像個大講堂一樣，有興趣者就可以加入聆聽，用家甚至可以在房間中「舉手發言」，獲得主持人准許後就可以抒懷胸臆，而最後房間內的所有言論也如現實世界的面對面溝通般，不留任何痕迹和記錄，與當前社交媒體的做法大相逕庭。

Clubhouse這種對話平台，有點像流行於意大利與法國的沙龍，社會階級不太明顯，彼此之間放下身份，單純就彼此的觀點來場純知性討論，甚至近似於德國社會學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）所講的「公共領域」（public sphere）。當然，Clubhouse也有不少名氣較大的講者，每每吸引聽眾，更可以與平時難以接觸的名人來場直接交流，這對不少加入Clubhouse的用家而言，還是相當吸引的。

創辦人當然明白「會所」的特色─稀少性。是故，一開始便為Clubhouse定下了機制，每個人都只有一個機會發送邀請碼，以推薦認識的朋友加入，換句話說，若不是有朋友邀請，就難以進入這個Clubhouse世界；而有邀請碼者，就要小心決定邀請誰而拒絕誰，大大提高玩味。

若不是有朋友邀請，就難以進入這個Clubhouse世界；而有邀請碼者，就要小心決定邀請誰而拒絕誰，大大提高玩味。（資料圖片）

坐困愁城者的「良伴」

Clubhouse於是成為西方傳媒的寵兒，時裝雜誌《Vogue》英國版更以「不容錯過」（Fear of Missing Out）來形容這個新興的社交媒體，該刊派出年輕的編輯助理Eni Subair親自體驗並分享。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊載於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《社交媒體的當紅炸子雞 Clubhouse藉聲浪冒起》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多獨家深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

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