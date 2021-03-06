撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-03-06 17:49

《完美監護人》（I Care a Lot）先聲奪人，全球還未上架時已經在金球獎搶下喜劇或音樂類最佳女演員提名。女主角露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）近年聲勢不如《失蹤罪》，獲金球獎提名算是重新走回大眾視野。《完美監護人》的宣傳以「女性題材」作招徠，彷彿要在最近的女性電影潮流中搶一席之地。

《完美監護人》（電影劇照）

碧姬的戲路沿襲《失蹤罪》時期，塑造出一個表裏不一的女性。不同之處是，《失蹤罪》的劇本詳細交代女主角的前世今生，不僅寫了她從戀愛到婚姻的過程，也用各種細節交代了她的家庭成長環境，更用她的逃亡之旅向觀眾充分呈現其脆弱與黑暗面。儘管整個故事看來非常卡通化，導演大衛．芬查卻用連貫的風格讓電影看起來統一且合理。

但是，《完美監護人》的Marla講了一堆冠冕堂皇的藉口來解釋自己對錢有無止境的慾望，但這些藉口看來都像在背書，不是人的真實感受。導演企圖用更邪惡和荒誕的黑幫角色來讓她顯得亦正亦邪，卻徒勞無功。

若問電影是否從女性角度講述故事，我想大家也無法滿意。電影裏面是有許多女性角色，但她們無一例外都是故事的棋子。導演從一開始就只想講一個讓人意外的故事，每一個意外都是一次反高潮。碧姬將主角表演得愈奸詐，只會讓她愈加顯得平板……（節錄）

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）影評《《完美監護人》虛有其表的女性電影》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

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