撰文： 李照興 最後更新日期： 2021-03-04 14:00

對香港而言，電子消費券還是較新的「派錢」方式，但在已全面裝置電子交易系統的內地，使用電子錢包和電子消費券已成為生活常態。特別是去年各地方政府為了疫情緩和後鼓吹消費、重啟經濟，即通過各種渠道發放不同形式的消費券。 要特別指出的是，電子消費券的出現，除了可作為派錢和利好消費的工具，其背後實則有一個更宏觀的社會經濟系統轉型在發生，就是中國全面的貨幣數碼化大工程。這要結合去年宣布推出試用的數碼人民幣來看，才能知道未來的「錢途」將發生什麼翻天覆地的變化。又或者說，這變化在內地早就發生，電子貨幣在中國強勢建立兼最大規模應用後，甚至是中國尋找全球貨幣與經濟話語權的一張王牌。

中國的電子貨幣普及史，一定繞不過2014年的農曆新年前後，當年「搶紅包」的網絡事件，十幾天內不僅造就了中國產品推廣史上最具里程碑意義的成功個案，更改變了普通人對電子錢包的態度。之後，過往人們對把錢放在虛擬錢包內，以至通過電子錢包去交易的疑慮，像在一個晚上就完全消除，從此開展了影響至今的全民電子錢包化及掃二維碼式交易方法。那次過年紅包事件，動機是單純且有點貪圖小恩小惠的，但聰明在適逢在過年派利是的環節中發生，令原本對科技結合金融的戒心變成暖洋洋的中國傳統活動，也開展了日後更漫長的電子錢包與電子消費之路。

內地人已廣泛使用微信支付和支付寶等電子錢包。

好多人說，過了這一關，就跨過心理障礙，以後花電子錢包中的錢，心理上就像打遊戲付金幣般輕易。這裏說的障礙，是把手機上的錢包（現在內地最通行的是支付寶和微信支付）和真實銀行卡綁定的疑慮，這是2014年前，電子錢包遠未全面普及前大部份人的疑慮。但當年這「搶紅包」個案發生了什麼呢？它把其時還算新興的手機社交玩法與傳統習俗醒目結合：大家過年可在手機上發放利是，而且帶遊戲性質，就是輸入一個總金額，但可設定分為多封不同面值的利是，讓親友在社交群中去搶，搶到的金額則是隨機而定，極強地結合了社交遊戲和過年習俗，影響所及，連最主流的央視也作報道。

春節搶紅包衝破心理障礙

這玩法瞬間病毒式傳播，人們開始在手機上拜年之餘，全國也玩起這遊戲。好玩是好玩了，但搶回來的利是，存在微信平台中，如何變現？答案是：你下一步就要把微信內的虛擬錢包和現實中的銀行戶口綁定，如是者潘多拉盒子打開了，即成現實。

七年之後，說中國的社會風景被手機電子錢包和電子交易徹底改變，絕不算誇張。現在，中國人的日常生活極大程度上已達無現金狀態。由街市的攤檔到遠至邊疆和深山的小村合作社，都可以用手機支付（偏遠地方的盲點可能是手機訊號較弱，有時掃不到、過不了賬）。把供人掃碼的二維碼卡紙貼在當眼處，對小型商店來說很重要，每每得放多些在方便的位置，以供擠在攤前攤後掃碼的小額消費者使用。至於大型或高級一點的商舖，則選擇用收款槍去掃描消費者手機上的條碼。

當時甚至出現「不好意思，我還有些現金，今次付現金可以嗎」這種提問，然後有些銷售員可能半帶不爽地慢慢搜刮有沒有現金找贖，令本來「嘟」一聲「支付寶到賬啦」的輕鬆交易，回到數銀紙換算找贖。更大的問題是，隨着平日已沒太多人用現金交易，好多店舖，特別是以年輕客群為主的消費點，根本連現金都沒有，談何找贖？有家長反映，他的孩子之前在問他座機電話和CD機是什麼，他預測將來孩子會問他紙幣是什麼。這一點也不誇張……

李照興： 長駐京滬的知名文化人

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）《由電子消費券想起內地電子交易 內地步入無現金社會》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

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