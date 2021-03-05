撰文： 陳糸 最後更新日期： 2021-03-05 16:35

年初，美國國會確認總統候選人拜登勝出當日，特朗普支持者強闖國會山莊，企圖阻撓國會程序，以推翻選舉結果，事件震驚全球。輿論說「美國作為民主龍頭正在坍塌」，有人將衝擊歸咎於特朗普的煽動，萬亂之源就在總統特朗普。但美國民主朽壞多少出於民主本身，特朗普只是病徵，卻不是病因。 印裔美籍資深傳媒人法理德．札卡里亞（Fareed Zakaria）2003年寫下《自由的未來：美國本土和國外的反自由民主》（The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad）一書。從分析可見，特朗普的冒起，早在札卡里亞預視之內。

眾所周知，美國是民主化程度最深的國家，在政治、經濟、文化、日常生活各領域，民主幾乎無孔不入。民主之所以值得提倡，因為它最能保障人權自由。民主就是好東西，沒人認為政治問題出於民主本身。民主的病，也只能以加碼的民主去治好。選舉是民主的標誌——政府由選舉產生，成年公民都有權投票，也只有如此，政府才會「以民為本」。

美國民主朽壞多少出於民主本身，特朗普只是病徵，卻不是病因。（Getty Images）

自二戰以來，民主制度急速普及，許多後起的民主國家都舉辦選舉，鼓勵廣泛參與，勝選者都有一定的民意支持，但這些民選政府下的人民並不享有真正自由。制度上是民主了，但人權自由沒有得到保障，倒成了「反自由民主制」。以為民主決策必然保障人權自由，只是一場誤會。

「反自由民主制」（Illiberal Democracy）屬札卡里亞首創，相對於「自由民主制」（Liberal Democracy），後者提倡「憲制自由主義」（Constitutional Liberalism），它是一種政治價值，但與民主無關，兩者不一定並行。憲制自由主義着重法治和權力制衡，美國憲法最重要的精神就是防止一權獨大。這是札卡里亞的關注，當今美國政治哪邊獨大？就是民主獨大。

選舉人票制度

實為民意處處設限

札卡里亞指出，美國政治制度最顯眼處並不是它的民主，而是它的不民主。美國訂立《人權法案》就是為約束政府，不管政府挾多少民意，也不得削弱個人權利。三權下，美國最高法院由九位非民選法官終身擔任，隔絕民意干預。美國國會由參眾兩院組成，眾議院通過的法案，須經參議院首肯，否則不成法例。參議院由州議員組成，是世上最不具民意代表的上議院。札卡里亞還未提及美國總統大選的選舉人票制度，總統從來不由一人一票產生。那麼，美國政治制度何以對民意處處設限？

美國憲法奠基者之一麥迪遜（James Madison）大力支持權力分立，後世研究指出，麥迪遜支持分權的原因，就是想盡量拖延政策進度，拖民主後腿，製造「冷靜期」，蓋因民主充斥太多魯莽和激情，妨礙理智決定。正如英國保守派哲學家伯克（Edmund Burke）的名言：「民意代表受委託去行使他的個人判斷，如果他放棄判斷而唯民意是從，是對人民的背叛。」如果議員只將民意原封不動搬到議會，每遇兩難就以民調作決，並沒有讀懂代議制度。

權力自下而上

並沒帶來更高認受性

但今日美國，傳統已經丕變。札卡里亞說，一切出於對民主的追求。美國一直走來，在政治上不斷打破官僚壟斷、開放門禁、下放權力、向個體賦權。自上世紀七十年代開始，政治制度大幅度民主化，在政治過程中引入更多公眾參與和監察，提高問責水平，措施包括實行議案記名表決、不允准閉門會議、轉移議長權力到全體議員、容許議員對法案作無限修正，讓權力更加「由下而上」。但弔詭的是，這並沒有為政府帶來更高認受性，反而是人民對政府的信任度愈來愈低，信任度陡降的現象與民主化的實施同步發生。權威被削弱，人民愈來愈不尊重政府。

丕變的藥引就是選舉。在選舉制度主導下，美國政治對民意高度敏感。社會愈來愈追求「當道的民意」，逆民意而行是政治自殺。為了選票，政黨需緊貼民情，兩黨在競賽，搶先屈服於民意，政黨理念蕩然無存。札卡里亞說：昔日，總統代表着政黨路線；今日，政黨只能跟隨着總統的路線。今日的政黨像花瓶，等待選民將不同喜好注入。

札卡里亞指出，美國政治制度最顯眼處並不是它的民主，而是它的不民主。但今日美國，傳統已經丕變。（Getty Images）

政黨如何衰落，就由黨內初選說起。政黨定期派員競逐公職，但出選名單不由黨內大老說了算，還須經過黨內初選，權力就由黨領導轉移到黨員。但初選的選民並不代表主流的黨意，遑論代表全國民意。黨內初選的投票率通常只有25%。什麼人會積極參與初選投票？就是黨內的活躍份子，或曰，是比一般黨員更加「狂熱」的活躍份子，這就為黨內非主流走偏鋒的政客製造機會……

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）《以民主之名 美國政治如何走上歪路》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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