年初,美國國會確認總統候選人拜登勝出當日,特朗普支持者強闖國會山莊,企圖阻撓國會程序,以推翻選舉結果,事件震驚全球。輿論說「美國作為民主龍頭正在坍塌」,有人將衝擊歸咎於特朗普的煽動,萬亂之源就在總統特朗普。但美國民主朽壞多少出於民主本身,特朗普只是病徵,卻不是病因。

印裔美籍資深傳媒人法理德.札卡里亞(Fareed Zakaria)2003年寫下《自由的未來:美國本土和國外的反自由民主》(The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad)一書。從分析可見,特朗普的冒起,早在札卡里亞預視之內。