撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-03-05 17:41

澳洲政府正在制訂的《新聞媒體與數碼平台強制談判法案》（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code，下稱《法案》），強制要求數碼平台要就其使用新聞內容與業者達成付費合作模式，商議失敗的話將引入仲裁者定奪合作方案。此外，除涉及「緊急公眾利益」的情況外，數碼平台若更改其新聞排序演算法，需提早最少28天通知新聞業者。現時《法案》只針對Google和Facebook，但也可應用至其他數碼媒體。

因應澳洲政府立例強制Facebook和Google與當地新聞業者合作，Facebook隨即封殺當地媒體。圖為2月18日，澳洲廣播公司（ABC）Facebook專頁截圖。（Reuters）

無可避免的貿易夥伴

立例源於澳洲政府2017年委託競爭及消費者委員會（ACCC），就Google和Facebook在媒體和廣告的影響力展開調查。澳洲財政部長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）去年12月在網誌中指出，數碼平台尤其是Google和Facebook的崛起，蠶食了傳統印刷、電視和廣播媒體業者的廣告收入基礎。自2005年以來，印刷廣告收入大跌75%，同期網上廣告收入卻增長近八倍。其中，ACCC發現網上廣告市場愈見集中：每投放100澳元網上廣告，有53元和28元分別落入Google和Facebook的口袋；Google佔據互聯網搜尋相關廣告收入約95%，Facebook在網上展示廣告收入佔據62%。

ACCC的報告說，這些數碼平台已成為新聞業者「無可避免的貿易夥伴」，而且維持了談判優勢，因而建議政府制訂談判法例，以處理「澳洲新聞媒體業者與Google和Facebook之間的明顯權力失衡」。立法推手還包括新聞集團（News Corp）創辦人梅鐸。他早於2009年在《華爾街日報》撰文說「世上沒有免費新聞報道」，2018年又主張數碼平台應為使用新聞內容付費。

面對立例規管，Google曾威脅退出澳洲市場。1月22日Google澳紐總經理Melanie Silva（左）視像形式出席澳洲參議院聽證。（AP）

若這法案實行，Facebook帖文的新聞鏈結、Google搜尋結果中的鏈結和新聞摘要（snippet），從此需向相關業者付費。但兩間公司均認為這毫無道理，聲稱為搜尋結果和社交帖文中的鏈結付費，有違網絡開放自由。Facebook甚至暗示，反而是新聞媒體更加需要它。因此，Google和Facebook都以強硬手段反對。Google澳洲及新西蘭總經理Melanie Silva威脅撤出業務。Facebook則封鎖澳洲新聞媒體及用戶在平台上發表或分享新聞內容。哈佛大學尼曼新聞實驗室（Nieman Lab）援引分析公司Chartbeat的數據發現，在封殺24小時後，澳洲新聞媒體每小時從Facebook得到的本地推薦流量大跌93%。

或開全球規管先例

最終，三方似乎都有所讓步。Google和Facebook不但先收回撤出和封殺行動，近日還與多間澳洲新聞業者達成付費使用內容協議。Google去年10月率先在巴西和德國推出新功能News Showcase，上月初擴展至澳洲。兩周前，它與新聞集團簽訂了三年合約，可以在功能中展示該集團旗下新聞媒體如《華爾街日報》、《泰晤士報》、《澳洲人報》的文章；並將合作設立一個訂閱平台、分享廣告收入及在YouTube上投資影像新聞。此外，Google已與澳洲七西媒體（Seven West Media）和九號台娛樂（Nine Entertainment）簽約。Facebook也剛推出了Facebook News功能，今年1月更宣布已與《衛報》、《電訊報》、《金融時報》等多間英國新聞媒體合作，七西媒體上周已同意提供新聞予Facebook，預計60天內正式簽約。此外，Google和Facebook均承諾，會各自在未來三年花至少10億美元於新聞業。

Google早前宣布與澳洲七西媒體、九號台娛樂（圖）達成收入分享協議。（Reuters）

Google和Facebook與這些新聞業者的合作，似乎換來了澳洲政府在《法案》加入修正條款，有望令他們免受《法案》強迫談判交易。在上周獲參議院通過的版本中，若數碼平台與新聞業者談判失敗，加入了額外兩個月調解期，才會進入仲裁的最後手段；更重要的是，政府把《法案》指名應用到某個數碼平台前，可先考慮該平台有否與新聞業者達成商業合作方案。《法案》將會在實行一年後檢討。

雖然Google和Facebook與澳洲政府的角力似乎已得到解決，但不代表他們可以鬆一口氣。這《法案》令澳洲成為全球首個強制要求社交平台向本地新聞內容付費的國家，莫里森指出：「世界各地對澳洲的舉措都很感興趣……許多西方監管者都可能會跟隨澳洲的做法。」加拿大文化資產部長吉爾博（Steven Guilbeault）亦正起草類似法例，預計未來數月發表。在美國，Google、Facebook都正面臨反壟斷調查和訴訟。Google和Facebook在是次澳洲立例過程中的回應，全球也看在眼內。悉尼大學媒體與通訊系副教授Benedetta Brevini指出，當Facebook能夠封殺平台上的新聞，影響數以千萬人取得涉及公眾利益的重要資訊，再次印證了科技巨頭擁有巨大影響力，需受到監管。

（節錄）

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）《科網巨頭終為原創內容付費 澳洲新例未足以拯救新聞媒體》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】政經巨變 北水南下 如何推動香港金融再上新階？

恒指成份股大改革 「香港公司」還站得住腳嗎？

愛國者治港不搞「清一色」 夏寶龍在向誰喊話？

實事求是 為民解惑 直面根深蒂固的疫苗偏見

綜合評論《財政預算案》 改革欠奉 未見出路

山姆大叔動手興土木 拜登能實現美國高鐵夢？

【科技．未來】科網巨頭為新聞付費 澳洲新例未足以拯救新聞媒體