愛國者治港｜停止「文革式批鬥」 勿令社會再陷政治漩渦

撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-03-04 18:15

政圈近日掀起一陣怪風。先有獲晉升為食物及衞生局常任秘書長的劉利群，被親中媒體和建制派輿論連番狙擊其不夠愛國，後有財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱因戴有疑似「51」字樣的口罩，被人質疑政治立場。這股猶如「文革式批鬥」的「怪風」，似乎曲解了「愛國者治港」的原則和標準，甚至忽略了港澳辦主任夏寶龍早前發言所指「愛國者」和「堅定的愛國者」之別。假如個別陣營只懂「鬥左」、搖旗吶喊「愛國」來搏取掌聲，卻不能回歸理性、直視香港深層次矛盾，既難成「堅定的愛國者」，亦等同製造社會分化。

《大公報》於上月底（2月27日）以頭版大字標題《愛國者治港去咗邊？》，抨擊日前升任為食物及衞生局常任秘書長的劉利群，指控其在任食環署署長期間「雙重標準」，縱容「連儂牆」、卻迅速清理愛國標語，又質疑其丈夫——社聯行政總裁蔡海偉為「黃絲」，在反修例風波期間開放場地讓示威者休息，因此不符合「愛國者」標準。

相關言論引來新民黨行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀的反駁，指署方之所以未有清拆連儂牆，或與一單相關訴訟尚未審議相關；至於迅速拆除支持國安法標語的工作，亦並非食環署負責。對於有輿論指控劉利群因丈夫為「黃絲」故不符合「愛國者」標準，葉劉淑儀批評是「亂扣帽子」，又呼籲新民黨黨友不要跟風。

對於有輿論指控劉利群因丈夫為「黃絲」故不符合「愛國者」標準，葉劉淑儀批評是「亂扣帽子」，又呼籲新民黨黨友不要跟風。（資料圖片）

這股「文革式」的「鬥左」怪風，難免令人聯想或與港澳辦主任夏寶龍上月中旬（2月22日）出席全國港澳研究會舉辦網上論壇時為「愛國者治港」定調相關。夏寶龍發言時提到，愛國的治港者應該勇敢站出來，把維護「一國兩制」作為最高責任，勇敢和那些挑戰甚至破壞「一國兩制」原則和實踐的行經進行堅決鬥爭——對所有香港從政者而言，這固然是理所當然，但從近日這些極端批鬥之風所見，似乎或多或少都曲解了夏寶龍的原意，只是為了鬥爭而鬥爭，企圖把「非我族類者」趕盡殺絕。

香港當然需要由愛國者治理，而愛國界線包括了不能支持港獨，也不能認同旨在推翻中共政權的行為，要「忠於國家、忠香港，維護香港利益」。但愛國並非「鬥左」，更不應藉此互扣帽子，否則只是從以前的「左右」意識形態之爭，陷入「誰左誰有理」的政治疏渦之中，對香港只會「百害而無一利」。特別當香港經歷多年「左右派」互鬥後，2019年出現分離主義抬頭，政治上早已紛亂不寧，在民生和經濟等核心議題上亦亟待推進和改革。

為確保香港行穩至遠，中央先是制訂《港區國安法》，填補香港國家安全漏洞，又在去年底明確特區政府可以維護國安為由取消立法會議員資格。種種「大動作」都反映，中央正在重整治港策略，逐步釐清「一國兩制」和「愛國者治港」的政治倫理，確保香港的行政、立法和司法權力均掌握在愛國者手裡。而在夏寶龍公開就「愛國者治港」發言之前，國家主席習近平年初聽取特首林鄭月娥述職時，也表明「愛國者治港」是香港由亂到治的關鍵；其後中聯辦主任駱惠寧在新春就會致辭，亦重申「愛國者治港」已成為「一國兩制」核心要義，以確保香港回歸良政善治的初衷，能夠找對方法化解深層次矛盾，延續香港的繁榮穩定。

早前學者田飛龍接受《香港01》專訪解讀夏寶龍講話，他重申中央不是搞「清一色」。（資料圖片）

中央連串「撥亂反正」策略，理應為香港政局帶來一番「新氣象」，藉此大舉改革，專心處理民生、經濟等重要社會議題。但無奈是，駱惠寧和夏寶龍語音剛落，建制陣營內部已有極端聲音把焦點落在於上綱上線的政治鬥爭之上，將香港帶到另外一個泛政治化的漩渦之中。

早前全國港澳研究會理事、北京航空航天大學高研院兼法學院副教授田飛龍接受《香港01》專訪解讀夏寶龍講話，他重申中央不是搞「清一色」，只要秉承愛國愛港立場，「在確立愛國者共同基礎的條件下其範圍仍然是包容和多元」，但對於香港管治體系當中起領導作用，居於領導職位的人，需要有更高、更嚴格的標準來區分「堅定的愛國者」——治港者不只是循規蹈矩，也不是簡單的愛國忠誠，而是主動作為和擔當的「賢能愛國者」。田飛龍及後更在報章撰文，強調上述「升級要求」是一種更嚴格的問責機制，是「面向市民檢驗和問責的，也就是服務不好市民就必須下台」，而非「忠誠的廢物」和「橡皮圖章」。

在這樣的標準下，個別建制激進人士與其捕風捉影地尋找打擊對象，和搖旗吶喊「愛國」搏取掌聲，更應反求諸己、回歸理性，做一個主動作為、有擔當的「堅定的愛國者」，想想自己從政以來為何未能做好「港人治港」，否則只有政治忠誠，分化社會，也難得中央青睞。