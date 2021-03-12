撰文： 劉冉 最後更新日期： 2021-03-12 20:57

日本今年冬季的最新動畫中，有一部名為《奇蛋物語》的作品引發較高的討論熱度。這部作品將日本校園霸凌的氣氛描繪得格外壓抑真實：面目模糊的學生在背後竊竊私語，「視而不見」則被具象化為一群手持尖刀對少女窮追不捨的小型怪物，明示了他們也是將自殺者推上絕路的幫兇。

《奇蛋物語》將日本校園霸凌的氣氛描繪得壓抑而真實。（《奇蛋物語》動畫劇照）

霸凌是日劇中頻繁出現的橋段。2007年的日劇《我們的教科書》以女生的墜樓事件開啟，在真相徐徐展開的過程中，揭示出學校霸凌的陰暗面。2019年的作品《三年A班：從此刻起，大家都是我的人質》，則講述老師為遭受霸凌而自殺的學生茅野櫻復仇的故事。2018年關於法醫的職業劇《不自然死因研究所》中，出現了兩名少年不惜以自殺來嫁禍霸凌者的故事。

《經濟學人》曾有文章分析，日本的校園霸凌雖然看似暴力程度不高，卻格外讓人產生心理創傷。校園霸凌如此普遍，甚至出現「校園種姓階級」的說法：學生因受歡迎度被分為幾類，被劃歸底層的孩子更難以翻身，甚至連教師也不願插手解決霸凌問題。旁觀者成為霸凌文化的一部份，也是日本校園霸凌的一個重要特點。

以校園為土壤的霸凌現象，理應是由教育解決的問題。面對節節攀升的霸凌數字，如何才能讓學校和家庭重視受害者的求助信號，讓學生為自己的語言和行為負起責任，讓旁觀者勇於干預，動畫之外的真實世界終須給出一個答案……（節錄）

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《以校園為土壤的霸凌現象》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

255期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】別讓猜忌毀了「一國兩制」 香港需成另一個「香港」

香港房策怪談—置業未必可安居樂業

從新冠疫苗冷鏈運輸談起 香港物流業如何邁向高增值？

兩會觀察：重訂GDP目標展現信心 北京規劃後疫情時代經濟路線圖

十年開放，五年民主 別讓緬甸再失去時光

來自兒童的拷問 香港從政者的使命感何在？

三階段競爭20年 美中5G科技戰的癥結所在