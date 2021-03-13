撰文： 李美 最後更新日期： 2021-03-13 10:00

《唐人街探案3》的內地票房先聲奪人，甚而打破了《復仇者聯盟4：終局之戰》的中國影史預售總票房紀錄。可惜，電影後勁不繼，口碑也愈來愈兩極化。

《唐人街探案3》最令人失望的是案情不夠曲折懸疑，而且情緒鋪排不足。（《唐人街探案3》劇照）

其實本片娛樂性十足，開首一氣呵成的「長鏡頭」，已經值回票價。而且故事背景選在日本，渴望遊日的港人感到份外親切。

但是，《唐人街探案3》最令人失望之處是案件在理性上不夠曲折懸疑，感性上亦缺乏情緒鋪排。不過，此片可見國產電影的美指、武指，以至特技水平已發展得相當成熟。

值得一提的是，如果Netflix劇集《今際之國的有栖》的澀谷場景令觀眾震驚，那麼，《唐人街探案3》的澀谷戲以至成田機場戲，震撼程度實不遑多讓。片中重要角色劉昊然，以及妻夫木聰、長澤正美，幾位「顏值擔當」甚養眼，加上有港人亦不陌生的「拳霸」Tony Jaa作為「武打擔當」……（節錄）

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《《唐人街探案3》 娛樂笑點滿分 懸疑情節牽強》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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