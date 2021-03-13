撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-03-13 12:00

《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》是2020年口碑最好的愛情電影之一，說是之一，其實應該幾乎沒有敵手。電影在辛丹斯影展首映之後好評無數，獲串流平台Hulu買下發行權，最終打破hulu的觀影紀錄。從整部電影的投資來看，算是在疫情期間疲軟的市場內用低成本換取了較大的收益。

《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》認真探求每個角色不快樂的原因，而不是對他們進行批判。（《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》劇照）

電影用了一個觀眾耳熟能詳的橋段——時間循環。女主角莎娜在婚宴上遇到拉奧，兩人產生了奇妙的火花。但還沒等莎娜反應過來，就被拉奧帶入一個無法停止的時間循環。

此片提出了一個重要的觀點，躲入一個走不出的時間循環，固然可以不管現實生活的負面事情，不去負責，也不必承擔。可是，這也意味着過去如影隨形的疑惑與心結沒有辦法解開。難得編導從哲學和心理學的角度切入，探討時間循環，但一點也沒有減少喜劇成份。

電影在瘋狂搞笑的同時，認真探求着每一個角色不快樂的原因，而不是對他們的性格和生活方式進行批判。在電影中，不同的角色都放下了所謂尋找救贖的執念……（節錄）

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）影評《《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》輕巧愛情喜劇 幽默中見哲理》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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