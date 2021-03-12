撰文： 齊因 最後更新日期： 2021-03-12 15:00

又逢「三八」國際婦女節。近年來，隨着女性經濟和社會地位不斷提高，「她經濟」（She-economy）在多個消費領域崛起，放眼華語影視圈，無論是被拍攝的對象，還是攝影機後的製作班底，女性的話語空間與主導意識愈來愈大。 「她題材」的蔚然成風，與女性受眾正在覺醒的平權意識相輔相成，教導她們更愛自己，不僅是個人議題，更是社會議題。

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如果說《你好，李煥英》是女兒送給母親的幻夢一場，年初一重播的《多功能老婆》，則可謂是TVB為電視機前廣大師奶受眾炮製的精神童話。

全職主婦藍飛（楊千嬅飾），家務拿手，煮飯一流，被冠上多功能老婆美名，其實是兩耳不聞窗外事的煮飯婆。與丈夫尚劍雄（黃浩然飾）的美滿生活突風雲變色，小三找上門，藍飛為孩子忍氣吞聲，因留不住丈夫的心而責怪自己不夠完美。直至劍雄聲稱為了事業遠走內地，不顧其苦苦挽留而投靠北京富商之女顏成功（于淼飾）， 藍飛獨自帶着兒子失魂落魄之際，高富帥租客榮浩田（周柏豪飾）從天而降，再上演超市總裁邢維迅（袁文傑飾）愛上灰姑娘戲碼，眾男既幫助她走出劍雄的陰影，又支持她建立起事業，情場職場雙豐收。

《多功能老婆》劇照。

從一無所有華麗轉身走上人生巔峰的戲碼，在港產肥皂劇中與《師奶強人》（1998）、《師奶兵團》（2007）、《師奶股神》（2008）一脈相承。《多功能老婆》監製陳寶華坦言，藍飛的感情生活想打造成《我的前半生》（改編自亦舒同名小說的內地都市劇），而她與閨蜜的友情則參考《慾望都市》（Sex and the City）。

然而，論愛情，不同於脫胎自寫於1982年的小說《我的前半生》，生活安逸的子君因離婚重回職場，展開鬥智鬥勇的逆襲大作戰，藍飛的一次次逢凶化吉，倚靠的不是愛她的男人，就是為她兩肋插刀的閨蜜，儘管台詞反覆點題強調藍飛「多功能」，除了擅長做菜，難以發現她還有什麼人格魅力，吸引所有人為她奮不顧身；論友情，藍飛的兩位閨蜜—萬風華（陳煒飾）是會所管理公司高層，典型女強人形象，單身多年，風風火火；馬思蕾（朱晨麗飾）則屬頭腦簡單的富貴人妻，平日對丈夫不屈不撓，知藍飛被丈夫公司收樓，遂向對她諸多挑剔的姑媽（苗可秀飾）提出，願與丈夫離婚換取三千萬元分手費，以幫閨蜜……二人性格之臉譜化，比藍飛有過之無不及。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《粉紅色的枷鎖 華語影視劇女性形象的三重迷思》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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