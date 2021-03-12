撰文： 賈婉琳 最後更新日期： 2021-03-12 21:02

美國耶魯大學歷史系講座教授提摩希．史奈德（Timothy Snyder）在新冠疫情爆發初期，因闌尾炎入院，又因美國醫療體系的一系列不足，病情惡化為敗血症。在經歷了一場小病引發的「大劫難」後，史奈德對美國的醫療體系，甚至對美國社會引以為傲的民主自由都反思至深，並就此寫下《重病的美國》一書。

該書的第一個重點在於對美國醫療體系的反思。結合作者自身的經歷，以及美國醫療科技遙遙領先，卻在人均壽命、分娩死亡率和嬰孩死亡率方面表現平平，作者不禁問：治病救人的關鍵究竟是什麼？

不可否認，醫學技術在治病救人中有着舉足輕重的作用，許多曾經致死的疾病，如天花、肺結核都已不再威脅人類的健康。然而，醫學的進步就是人類健康的所有保障嗎？對此，作者提出「藥物很重要，但光靠藥物是不行的」觀點，將矛頭指向醫療體系......（節錄）

《重病的美國》；副題：疫情時代的關鍵4堂課，我們如何反思醫療、人權與自由；作者：提摩希．史奈德（Timothy Snyder）；譯者：廖珮杏；出版：聯經出版（台北）；出版日期：2020年12月

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《 美式醫療和自由予香港的啟示》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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