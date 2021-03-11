撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-03-11 18:30

特首林鄭月娥任期將於明年7月屆滿，特首選戰會在今年年中拉開帷幕，其後還有很大機會再推遲至明年舉行的立法會選舉。選戰將至，政界摩拳擦掌，坊間議論紛紛。究竟香港需要怎樣的從政者？本文報道中的「兒童議員」和參與式預算計劃小義工提供的答案或許值得考慮。

都說本港缺乏政治人才，然而，體制內外對香港的方向、決策有推動作用的一眾政治精英，無論學識還是經驗，都足以稱得上「政治人才」。可惜，他們的「才能」逐漸被政治技巧埋沒，為人民服務的使命感也被遺忘。

從政者應為「服務者」，服務一方百姓。然而，這樣的信念在香港已十分罕見，我們見到的，是懶散打工的公務員，為選票而鬥爭的政黨，「不食人間煙火」的官員，還有從不為港人着想的特首。若掌握香港發展和市民福祉的特首、官員、議員們，都只為了錢、為了權、為了贏，香港還能否有明天？

從兒童議會 學習從政之道

「從政者只是政治參與的一種，但其實，一個普通的公民，能在公眾諮詢時撰寫一份文件表達自己的看法，已是政治參與了。」

「人人都可以，也都該成為政治人才，因為大家都需留心身邊的時事，關心自己和他人權益。」

「政治本身就是生活的一部份，作為一個市民，大家都有義務去參與。但首先要分清楚政治究竟是政見和立場，還是為了這個城市，去表達不同的意見和聲音。」

兒童議會的小議員Emily、Alex、Ana和Cherry（由左至右）認為，議會中應充滿尊重。（梁鵬威攝）

一談起「政治」便滔滔不絕，是這些小「議員」的「職業病」。Alex、Ana、Cherry和Emily，分別是2017、2018及2019年兒童議會的「兒童議員」，現於以兒童為主導的組織Kids’ Dream童夢同想繼續推動兒童權利，同時協助推行兒童議會計劃。兒童議會計劃是由本地三個倡導兒童權利的非政府組織（包括「防止虐待兒童會」、「聯合國兒童基金香港委員會」及「香港兒童權利委員會」）合辦，於2003年拉開帷幕，至今已舉辦了15屆。

往屆兒童議會會議均有立法會議員列席。今年１月底，前立法會議員張超雄和葉建源，以及香港大學前副校長程介明出席第15屆兒童議會會議。39名未滿18歲的「兒童議員」在場上滔滔不絕，為議題舌戰群雄，頗有真正議會的氛圍，列席人士紛紛讚不絕口。

然而，這些「小議員」們並不覺得這個活動是為了培養政壇接班人而舉辦，而只是培養香港兒童、青少年的思考、表達，以及為自己發聲的能力。他們表示，當初參加兒童議會，只為令社會各界能夠透過兒童或青少年之口，聽到群體發聲，同時鍛煉自己各方面的能力。Alex回憶，那時自己正處於升中四的階段，有許多有關本港教育制度的想法，但作為普通學生，儘管可以與朋友探討，也只能淪為「吹水」，而若到兒童議會，就會有志同道合的夥伴一起為共同目標而爭取。「我們不只是未來的一份子，更是當下的一份子。」Alex表示。

Emily認為，當親自去聽去看一個議案、一個政策的提出、落實過程，其實並非自己想像般簡單。她討論兒童自殺與教育改革的問題時，訪問了教育局相關人士，由此了解到不同於之前印象的觀點：「原來整件事並非平常新聞中講的那樣，透過幾個政策便能夠將整個教育制度改變，這是一個層層疊疊的過程，也不能在短期內完成。要親身跟人接觸，才會明白整個事件，而不是在社交媒體看了幾段文字、幾張圖片，就了解整件事。」

Emily討論兒童自殺與教育改革的問題時，訪問了教育局相關人士，由此了解到不同於之前印象的觀點。（資料圖片／盧翊銘攝）

Cherry對此表示認同，並稱她那屆做的也是有關教育制度的議案，反映香港對多元發展的關注不足，或只專注於讀書的問題。她表示：「我們找到不同國家的例子，發現每個制度都有利弊。如美國儘管注重全人發展，要靠SAT，但什麼都要學也是一種壓力；德國會在小學四年級分軌，將學生分流到不同類型的中學，但這樣會否限制了小朋友未來的發展空間呢？我們每每只看到自己現時的感受，研究了不同的制度後，才發現一個政策中最大、最複雜的問題，是平衡不同持份者的利益。」

政界之中 互相「尊重」竟成奢侈

「我們respect的！在兒童議會中，我們都要遵守3R：respect（尊重），responsibility（責任），right（權利），三者並行。」Alex說。

三小時的兒童議會會議，討論了三份議案，最終通過兩項，足以顯示會議的高效。小議員們準備充分，氣勢十足，堪比正式議員。

然而，在真正的立法會會議中，議員黨派之間相互掣肘，議員與官員之間火藥味十足，據理力爭變成辯論技巧，不僅難以高效，更頻頻以吵架、甚至打鬥收場。多方針鋒相對，不僅模糊了會議焦點，議員們恐怕也忘卻對議會的尊重、對自己事業的尊重、對市民的尊重。

Ana認為，無論是官員還是立法會議員，都給人以「懶散」之感。（資料圖片／羅君豪攝）

Ana認為，無論是官員還是立法會議員，都給人以「懶散」之感，未能令市民看到他們在用心做事。她指出：「如果真的夠努力、夠用心，市民一定看得到。然而，現在我們看到的，是在議事廳閒聊、訂芒果、買六合彩、買馬⋯⋯就連我們兒童議會都有自己的議事規則—需關機，不可閒聊。我不知道他們有沒有這樣的規定，但若態度認真、保持尊重的話，應不會中途玩電話，或以吵架收場。」

他們表示，兒童議會能夠如此高效、和諧，皆因大家目標一致—為了爭取兒童權益而努力。

他們又指出，有不同政黨、光譜固然是好事，能令大家看到自己的盲點，在矛盾與衝突中交流，「但制衡和溝通，也只是理想狀態。現實中的香港真的有溝通嗎？好像黃藍只各持己見，劃分了立場。立法會、政壇也是如此，每個人代表的，不只是自己，還有背後政黨的立場和理念。」Cherry表示。

在兒童議會中，也有情緒稍為激動的小議員，但並未發生衝突。本屆兒童議會主席Emily表示，儘管有人會情緒激動，但不代表他講的內容無用，更不意味着大家要一起激動，變成吵架：「我們明白，要尊重每位同事的發言。在現實中的立法會，很可能因立場不同就完全否定對方，立法會議員和區議員所做之事，只為爭取選票，而非為了市民好。但是，他們的初衷本應是為市民發聲，令地區、香港變得更好。」

本屆兒童議會主席Emily指出，在現實中的立法會，很可能因立場不同就完全否定對方，立法會議員和區議員所做之事，只為爭取選票，而非為了市民好。（資料圖片／歐嘉樂攝）

在Alex眼中，香港的從政人士未能達到他的期望。他理想中的議會，是一個以理服人的場合，理性的討論才是對整件事、對香港好。但香港現在的議會卻難見溝通，只是一味兒戲地互相「發脾氣」。在參與兒童議會的過程中，小議員們獲鼓勵有不同想法，用理據討論，共同目的是爭取兒童最大權利，將議案寫到最好。產生矛盾和問題，就透過討論一起去處理。他也指出，除了作為一個交換觀點的場合，議會還應充滿了尊重—尊重議政整件事、尊重自己的身份、尊重同事們、尊重香港市民。令Alex失望的是，經常看到有立法會議員在會議中睡覺、玩手機。他表示：「這樣的情況很奇怪，難道他們是在收錢走流程？根本沒有幫市民討論如何改善社會！」

作為香港市民，作為具有專業質素的兒童議員，絕對有資格評論眼下的「議會文化」。還未討論便立場先行，在嚴肅的會議中進行政治表演，或是懶懶散散做無關之事，應為民發聲的議員們就是如此「為香港市民好」？

根據香港民意研究所2月16日的最新數據，特首和問責官員的民望淨值為負52個百分點，較上月下跌三個百分點。（資料圖片／余睿菁攝）

忘記本心？從政者應做回市民

議員為爭取選票，只顧賣弄政治技巧，逐漸忘記為民發聲的初心，同時，高薪厚職的特首、局長們，也不記得自己為民服務的本職與初心。根據香港民意研究所2月16日的最新數據，特首和問責官員的民望淨值為負52個百分點，較上月下跌三個百分點，問責局長的民望淨值也大多下跌。《香港01》統計特首及官員的放假天數，顯示林鄭及大部份局長在2020年均無休假。為何如此忙碌，民望仍不見提升？「打工」思維根深蒂固，從特首到官員皆被批評為「做show」，民望又如何提升？

Ana表示，兒童議會目標一致，是因為大家都是兒童群體中的一份子，有共同的經歷、處境，去探討兒童面臨的問題與困難，很容易就會「想到一起」。即使不會令想法統一，也只是「殊途同歸」，故對他們而言，「為了同一個目標而爭取」並不是什麼難事。那麼從政者究竟有無從普通市民的角度出發，以「市民中一份子」的身份去看香港的社會問題？

Ana憤慨地說，官員、議員們毋須面對一般市民需要面對的物價、樓價高企等問題，他們的小朋友很可能已不在香港教育制度下生活了。故根據他們的經驗，得到的結果便會是：「我的生活已無憂無慮，我的小朋友不會想自殺，以後更毋須面對『上樓難』，所以在政策制訂時，很難考慮到面對這些市民。」

Ana憤慨地說，官員、議員們毋須面對一般市民需要面對的物價、樓價高企等問題，他們的小朋友很可能已不在香港教育制度下生活了。（資料圖片／張浩維攝）

講到此處，Alex也有些憤怒：「官員、議員的子女可能持雙重國籍，又或已被安排到國外學習、工作—這是很不負責任的。將子女送去其他地方，是否意味你覺得香港並非一個受教育、享福利的好地方？你們賺香港的錢，不就是要去處理這個地方的問題，令香港成為教育好、待遇好的城市嗎？」

是啊，不在制度中的人去設計制度，怎能感同身受？

對此，Cherry反問，作為制度的設計者和執行者，當自己或下一代已與制度不再掛鈎，還有何心思去完善制度？而作為最高決策者的特首，竟不會用八達通，是「可笑可悲」之事。

看來，很多官員不僅忘了自己的從政初心，更忘了如何做一名市民。Emily認為，所謂的官員「落區」，只是被一群保鑣圍着去「視察」一下，只是「一場show」。現身幾分鐘，走一趟就當作了解地區情況，成為香港官員「走進群眾」的典型做法。她表示：「但凡做了什麼事，他們便會大張旗鼓地宣告，好像在說：我為你們做了這些，你們應對我感恩戴德。但是他們忽略了，這本就是公民應有的質素，更是官員的本職，他們需要真正落區，體驗市民的感受，才能設身處地。」

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月10日）《來自兒童的拷問 香港從政者的使命感何在？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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