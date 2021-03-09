撰文： 唐曉東 最後更新日期： 2021-03-09 17:32

踏入3月，來自華府的一系列政策文件，終於讓外界看到了拜登政府在對華貿易戰問題上的穩健態度，甚有特朗普時代的影子。美國貿易代表處（USTR）於上周一（3月1日）發表了拜登執政後的第一份「貿易議程報告」，宣示美國要以「全面的戰略」（Comprehensive Strategy）來應對美方口中「損害美國國家利益」、「破壞美國供應鏈承壓能力」、「威脅美國技術優勢」的中國。

此外，美方還在這份長達308頁、正文四百多次提及中國的報告中談到了一些初步對策。譬如，文中談及拜登政府計劃與「盟友」合作向中國施壓，並藉此應對新疆問題等；同時在國內對美國工人、基礎設施、教育和創新領域進行「轉型投資」，使美國處於「更強而有力的地位」。

拜登政府已開始全面審查美國對華貿易政策。（美聯社）

拜登當局還批評此前特朗普時期的中美貿易戰手段實為「零打碎敲」（piecemeal），看似是決意將前屆政府遺留下來的政策戰略化和系統化，並精準有針對性地擴大貿易戰範圍。

目前，拜登政府已開始全面審查美國對華貿易政策。在拜登當局實施相關對策之前，美國已在一些具體領域上採取了相應的行動，其中最為明顯的莫過於半導體與人工智能（AI）等此前已在長期對峙的產業上……（節錄）

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《圖擴對華新產業戰線 拜登面臨兩大掣肘》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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