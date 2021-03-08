撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-03-08 17:00

2月22日，港澳辦主任夏寶龍出席全國港澳研究會舉辦的研討會，指出香港必須落實「愛國者治港」的原則，並同時推進選舉制度改革。2月24日，政制及內地事務局公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，指會貫徹以上原則，將有違「一國兩制」原則的區議員DQ。言論一出，即引起坊間兩極化的反應—有人認為此乃中央在香港撥亂反正的關鍵一步，也有人認為這是中央全面接管香港的開始。

類似後者的聲音，似乎忽略了中央自1997年來皆對香港擁有理論上的絕對主權，而港人自我管治的空間，本身一直是政治現實與理想之間互動的一個產物。當中央對「港人治港」感到安心放心，認為香港活躍的政治勢力不會觸犯其國安逆鱗時，港人自然有更多政治空間及權利去促進以自身為核心的管治。但在陸港融合勢在必行、個別勢力更主張以香港作為基地去挑戰中央權威的種種因素下，中央肯定不會繼續對港「放權」、「放任」—從中央的角度來說，放權只會助長策反及叛逆言行。

中央肯定不會繼續對港「放權」、「放任」—從中央的角度來說，放權只會助長策反及叛逆言行。（資料圖片）

誠然，中央如今重新確立底線，未必每名港人都能理解和接受。但接受與否，皆不能抹煞維護國家安全的關鍵—只有滿足了一定的安全底線，香港才有最基本的籌碼及條件談民主或善治。相信主管香港事務的中央官員，也不會天真地以為只要確立了國安底線，香港便能邁向善治。今時今日，愛國是香港之善治者的必要條件，卻肯定不是充分條件：不是單靠愛國，便能管好這座國際大都會。

我們將會探討「愛國者治港」給予香港各方的提示、契機及必然的隱憂。包括建制派不能再打的如意算盤、泛民必須擺脫的心魔枷鎖及特區政府管治層必須要覺醒的問題，詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《「愛國者治港」給香港各方的提示》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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