愛國者治港｜中央不要「忠誠廢物」　治港者須具備管治能力

撰文： 楊瀅瑋 最後更新日期： 2021-03-10 17:56

「愛國者治港」無疑是當下最為熱門的政治關鍵詞。不過，「愛國」論點已被多方反復論述，近日焦點已經落在「治港」之上。例如主管港澳事務的國務院副總理韓正上周日（3月7日）在北京會見出席全國「兩會」的港區人大代表期間，多番要求「治港者們」要「切實有效地解決香港的深層次矛盾，特別是房屋及經濟發展」，又稱會全力支持特區政府「做好長遠規劃解決貧富懸殊、住屋等問題」。可以說，治港者的管治能力，將是未來討論重點，也是保證「愛國者治港」能夠推動香港由亂到治、回復「一國兩制」正軌的關鍵。

何謂「治港者的管治能力」？香港中文大學（深圳）校長講座教授、全球與當代中國高等研究院院長鄭永年日前接受《鳳凰網》專訪提出，香港現正缺乏「有能力的治港者」，「他要懂香港，他要懂祖國內地的政策，他要把香港的實際問題放到『一國』的框架內來解決。」

什麼叫懂香港？

「懂香港」就是要懂香港的民生問題，懂香港的深層次矛盾。工聯會立法會議員陸頌雄接受媒體訪問時亦強調，治港者要有體察民情的能力，要對香港的階級矛盾、貧富懸殊、資源分配不公有理解，並要「貼地」，與基層有接觸，瞭解市民生活、體恤他們心聲。

鄭永年亦指出，治港者必須直面香港目前的結構性問題，一是金融獨大的經濟結構問題，二是樓價高企的房屋問題。

鄭永年指出，治港者必須直面金融獨大和樓價高企這兩個結構性問題。（資料圖片／新華社）

第一個問題影響就業和向上流動。金融經濟貢獻雖高，卻只能提供極少就業。鄭永年就此反問：「香港市民可以炒股，但是金融業的發展有多少能讓香港的普通居民獲益？」他認為，金融產業愈發達，各階級收入不平等的差距就愈大，而金融業者當中已經沒有多少是香港人，相信貧富懸殊更加惡劣。鄭永年又提到，類似情況同樣出現在高等教育界別等高端行業當中，不少知名學府例如香港大學的高材生，畢業後最多只能成為中學教師，除非到英美攻讀博士學位，才能回流出任大學教授。由此可見，香港上流渠道系統明顯失效。

第二個問題影響社會民生，更事關每位香港市民對特區政府乃至於中央政府的「認同感」。鄭永年解釋，「愛國者，簡單來說，就是我認同國家，也就是認同我所居住的這塊地方……用孟子的話來說，就是『有恆產者有恆心』，你沒有恆產，哪有恆心？」陸頌雄亦指：「治港者必須解決住屋等主要問題，不能只停在自己的階層看待現況，還要看社會的整體利益、普羅市民的看法，實現社會平衡，而非只讓既得利益者盡取紅利。」

治港者必須解決住屋等主要問題。（資料圖片／張浩維攝）

上述兩大問題交織，形成香港結構困局，造成分配失效。鄭永年表示，香港的「一次分配」已出現問題，「無論是金融業、其他的服務業，可能好多的好處到不了老百姓那裏。政府都必須在二次分配上努力了。像公共住房也好，其他的方面都可以通過二次分配來解決。」

什麼叫懂祖國？

民建聯主席李慧琼受訪時稱，「要治港還要有能力、敢擔當，有關人士須站得高、看得遠，瞭解國際形勢、香港問題，並須積極推動發展」，並強調治港者須有「把握大局能力」。

例如，粵港澳大灣區乃國家建設區域經濟的重點方向，區內新興產業發展迅猛、市場廣闊，經濟融合也是大勢所趨。鄭永年建議，香港應該把握大灣區融合大勢，藉此鬆動早已固化的產業板塊，從而活化僵化的一次分配制度。他指出，現時兩地融合受阻，「主要是人心的問題」，故提議在大灣區工作的港人，「多講一點故事，少講一點意識形態和口號。」

李慧琼表示，要治港還要有能力、敢擔當。（資料圖片／梁鵬威攝）

又如，國家提出「雙循環」戰略，香港大可發揮「一國兩制」的優勢，融入經濟循環，找到新增長點。如李慧琼說，「十四五」規劃香港內容豐富，要支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能等，「這裏是充滿契機的，所以（愛國治港者）應積極作為，把握機會，充分與內地省市合作，積極主動提議和爭取相關措施，急起直追，以達至雙贏，否則只會落後。」

擺脫政治緊箍咒 搭上同一方向列車

「政治搞得好是很好的，但是搞不好是很糟糕的。」鄭永年認為，「政治的空間要小一點，無論是左的政治，右的政治，無論是民主的政治，還是非民主的政治，（如果）空間太大了，一個社會就沒有出息。」沒有出息的社會，就會空談政治而不見實質進步，正如近年的香港，幾乎把「政治」當成「緊箍咒」——要基於政治立場選擇消費品牌、餐飲食店、疫苗類別。

「大家愈來愈政治化，沒有人真正去談那些要解決的香港實際問題，一談到實際問題又政治化。」鄭永年批評，香港因「政治化」陷入惡性循環，實際問題久久不能解決，「很多人現在幻想通過政治來解決一切問題，但事實上從經驗上看是恰恰相反的，政治是一切問題的麻煩根源。從實踐上說，政治是需要，但是要適可而止了。」

北京航空航天大學副教授、全國港澳研究會理事田飛日前亦在《明報》撰文，認為「愛國者治港」原則對香港建制派和非建制派都是重要考驗。對建制派提出服務香港與國家的更高能力要求，直接面向市民檢驗和問責，因為「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」；對非建制派則提供「忠誠反對」空間，應該站穩腳跟做建設性的民主派。

鄭永年在訪問結語道，治港者們應看清大勢，求同存異：「一輛列車裏面坐的人也不見得一定是完全一樣的思想、一樣的價值觀。但是大家都是坐在同一列車，向同一個方向就行了。」