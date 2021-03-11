撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-03-11 16:20

上周三（3月3日），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表其上任後首個重要外交講話，拜登當局隨後亦公布了「臨時國家安全戰略指南」，劃定了更為清晰的新外交戰略。新戰略可歸納成「一個觀察」、「兩條路線」與「兩種手段」。

拜登對環球局勢的觀察是：我們正處於全球「未來路向的大辯論」之中，這個辯論是民主與專制管治體制之間的辯論。而他的兩條路線：一是揚棄國內政策與外交政策的區分；二是將外交（而非軍事）重新放置到國家安全政策的核心。

兩種手段則為，一方面在抗疫、經濟、外來移民、氣候與環保、科技等項目使美國在多個維度都有「強而有力的地位」，另一方面則是以民主為價值核心，聯結盟友，共同行事。

拜登對環球局勢的觀察是：我們正處於全球「未來路向的大辯論」之中，這個辯論是民主與專制管治體制之間的辯論。（資料圖片／路透社）

對於有數十載外交經驗的拜登而言，他眼中來自中國的專制管治模式成為美國核心挑戰，絕對是一種新的觀察。回顧2019年，競選期間的拜登依然稱中國自身「滿手國家和地區難題」，對美國「並不構成挑戰」；但他在本年2月初的外交演說中，卻形容美國要面對的是「正在挺進的專制政體，包括中國不斷加強挑戰美國的意向」。

此外，在布林肯上周列出的美國外交八大首務中，中國更成為了唯一一個以國家為單位而非議題類別被列出的重點。

外交與內政一以貫之

要面對這個新挑戰，美國處於天然劣勢之中。詳細分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月10日）《一個觀察、兩條路線、兩種手段 美國新外交戰略成效待驗》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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