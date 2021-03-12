梅根哈里專訪｜英國王室滑稽劇目 還會上演多久？

撰文： 劉彥汶 最後更新日期： 2021-03-12 20:30

英國王室近日再成全球焦點。早於去年初宣布停用「王室」頭銜並移居美國加州的英國哈里王子及妻子梅根，在接受美國名嘴奧花雲費專訪時，大爆宮中生活不快經歷，包括受到種族歧視、情緒困擾也得不到支援等等，結果引爆軒然大波——不但掀起英美文化論爭，而且觸發王室存廢的討論。然而，不難預見的是，即使英國王室早已醜聞纏身，但人們似乎仍未厭倦這套肥皂劇目，而王室成員也得以繼續顯現偶爾的高貴和道德；只是，「世界潮流，浩浩蕩蕩」，不論什麼制度和文化，如果永遠抱持高人一等的優越心態，恐怕遲早都會被淘汰。

英美輿論大相逕庭

梅根在奧花雲費的專訪中，指控王室人員對她不公平，例如基於梅根的非裔血統而非常關注其與哈里之子阿奇的膚色，令她情緒低落萌生自殺念頭等等，吸引逾4000萬人次觀看，並且引發全球轟動，影響力堪比哈里王子之母、已故英國王妃戴安娜在1995年對王室的控訴。事件更被視為英美文化之戰，即英國的保守風氣及階級觀念與美國的自由主義及平等價值的對決——英國傳媒大多對兩人說法抱有懷疑態度，傾向維護王室，例如《每日快報》在封面質疑哈里夫婦自私自利，ITV也在頭條形容他倆「載滿彈藥接連轟炸白金漢宮」；美國傳媒則聚焦英國王室種族歧視如何「嚴重」，並對勇於發聲的梅根予以同情等等。

值得一提的是，這並非哈里夫婦首次掀起英美兩地文化論爭。早在去年初，哈里夫婦宣布停用「王室」頭銜、放棄國家資助、移居美國加州生活時，就曾引起兩地激辯。當時美國輿論普遍讚揚他們「果敢」、大膽擺脫王室枷鎖、致力追求自己人生，甚至把矛頭直指英國根深蒂固的種族歧視，批評英國人沉溺於舊有思想、自以爲比其他人高尚；反觀英國，不是「自我抗辯」，就是發表一些極具「歧視」意味的尖酸刻薄評論，例如本身就被指排斥移民的首相約翰遜胞妹Rachel Johnson曾撰文形容梅根擁有「異國基因」（exotic DNA），而《每日郵報》甚至諷刺梅根家族「從棉花田奴隸變王室成員」是「真正的階級向上流動」。

梅根在奧花雲費的專訪中，指控王室人員對她不公平，吸引逾4000萬人次觀看，並且引發全球轟動。（資料圖片）

當「保守」遇上「自由」

事隔一年，英美兩地仍然貫徹南轅北轍的評論，表面上看，無疑是英國保守主義文化與美國自由主義對碰的差異。英國注重傳統、階級分明，相信白人至上，期望王室既然享有特權，就有責任履行義務，必須表現得體，成為道德典範；相比之下，美國看似追求平等獨立，不願背負傳統責任，但同樣高舉「美國至上」的「例外主義」，再加上當地對待種族議題的「政治正確」之風盛行，難怪來自美國的梅根會和英國的王室格格不入。

而和去年一樣，是次哈里夫婦的專訪爭議，同樣觸發關於王室存廢的討論。例如專訪播出後，社交媒體Twitter上一度湧現「「#AbolishTheMonarchy」（廢除君主制）的標籤，而早於1983年就成立的反君主制組織「共和國（Republic），更聲稱王室現正遭遇1936年愛德華八世「不愛江山愛美人」而退位以來的最大危機，認為「這個腐敗機構」必須去除。

不過，英女王伊利沙白二世民望仍然居高不下，她的存在對國民而言好比信仰，相信短期之內君主制度仍然難以被撼動。例如，英國白金漢宮日前（3月9日）代女王發表約60字的簡短聲明，表示對事件感到難過，也已得悉和關注種族議題，並承諾會私下處理事件，又以一句「回憶可能各有所別（some recollections may vary）」引人遐想，便獲網民大讚精警。

英女王伊利沙白二世民望仍然居高不下，她的存在對國民而言好比信仰。（資料圖片／Getty Images）

世上沒有誰比誰高尚

然而，這不代表英國王室就能安枕無憂。例如英國研究機構YouGov曾於專訪播出後進行民調，結果發現儘管整體輿論傾向同情女王及王室（36:22），但對於18至24歲年輕世代來說，有61%認同哈里夫婦受到不公對待。曾任英國內政大臣的Norman Baker指出，梅根的加入本是王室改進的機會，但王室卻假裝世界如昔，就算梅根帶來麻煩，王室同樣處理不當。

事實上，英國王室數十年來屢爆醜聞，例如王位第一繼任人查理斯王子早年的偷情和婚變，以及英女王次子安德魯王子前年捲入的性醜聞，但英國國民似乎仍未厭倦這齣滑稽劇目，甚至一廂情願地寄望王室繼續維持高貴和道德——即使王室成員只是偶爾顯現也能心滿意足。不過，英女王地位再鞏固，王位也終將交棒，如果繼任的是聲望不振的查理斯，相信王室的存廢或會再次成為議題，諸如新西蘭、加拿大及澳洲等英聯邦國家，或會走向共和制。

更重要的是，英國王室的存在，本來就與現代社會追求人人平等的基本共識存在矛盾，正如美國種族歧視的根深蒂固一樣，多少年來懸而未改。只是，英國也好，美國也罷，不論什麼制度和文化，如果永遠抱持高人一等的優越心態而無法與時並進，恐怕遲早都會被淘汰。