撰文： 鄒崇銘 最後更新日期： 2021-03-21 16:30

很久沒有踏足電影院，再次進去卻是觀看一齣紀錄片，而且是地地道道的香港紀錄片《好好拍電影》。平日早場也近半滿的入座率，似乎大家都想在電影中，找到關於香港的一點啟示。

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《好好拍電影》不單談電影，也不單講許鞍華，它更是大半個世紀的香港歷史記錄。自始至終，許鞍華畢生在思考電影，其實亦是在思考香港人的身份和處境。

《黃金時代》和《明月幾時有》皆是歷史氣魄宏大的陸港合拍片，描寫抗戰時期一代人的漂泊流徙，皆觸及大陸和香港的交煎命運。（《明月幾時有》劇照）

正是許鞍華對電影近乎癡迷的執着，對私人生活棄之如敝屣的灑脫，逾四十年來保持着一顆赤子之心；深明自己所佔有的獨特位置，卻絕不會把個人榮辱看得太重，始終只把焦點聚焦在電影之上；儘管資源匱乏卻不斷開戲，幾度經歷低谷仍不願放棄，產量驚人卻又能不斷尋求突破，孜孜不倦地挖掘這樣那樣的香港故事。

《千言萬語》中，由黃秋生飾演的甘仔，原型來自信奉馬克思主義的神父甘浩望（圖），他長期生活在貧困社區，為難民、吸毒者和無家者服務，並帶領他們進行無望的鬥爭。（高仲明攝）

恰巧正是由於那份不合時宜的孤獨感，不願妥協的偏執倔強，令她在不知不覺間累積了巨大的精神能量，創造出前無古人的電影成就。或許，當大家皆有必要重新認識香港，重新思考未來的前路之際，許鞍華本人作為一個異類的存在，一個不太尋常的香港故事，正好為大家帶來一點啟示……（節錄）

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《好好創作逾四十載 探尋香港今昔未來》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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