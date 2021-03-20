撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-03-20 11:48

大一新生甫入校園，迎新營的學兄、學姐總娓娓道來哪位教授授課動聽，哪個講師任教的科目讓人輕易過關。擇課固然是學生的自由，但不論是大學新鮮人抑或快將畢業的本科生，每次在網上選課系統按下「add」（選修）或「drop」（棄修）選項鍵時，往往未必想過任教課程的教授、講師、教學助理等一眾教職員，會被這一鍵深深影響，嚴重的話，甚至落得教席不保、離校收場。這些全職學生也許對兼任教師的處境難以想像。

曾在杜克大學擔任梅隆講師（Mellon Lecturing Fellow）的赫伯．柴爾德瑞斯（Herb Childress）對此頗有觀察，在其《兼任下流》一書中的美國大專教育界，盡是這種朝不保夕、歷數十年仍不得終身職（tenure）的兼任教師故事。從苦心經營大學新生寫作課的英文系教師海倫，到由法國移居美國、年輕有為的藝術史學者妮可，不論他們學術成就有多亮麗，研究前途如何一片光明，進入學院後卻要過上課後於座駕上批改課業，或每星期來回相距數百英里路程兼教的生活，還得接受即使一門接一門地授課仍感生活拮据、學期末又要擔憂下學年能否回到同一校園上課。赫伯在書中反覆詰問的是：當今美國大學院校何以淪為曾經視教學為終身抱負的年輕學者的「煉獄」……（節錄）

《兼任下流》；副題：流浪博士何處去？直擊高教崩壞現場，揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相，從美國經驗反思大學院校公司化，教師商品化的巨大影響；作者：赫伯．柴爾德瑞斯（Herb Childress）；譯者：李宗義、許雅淑；出版：麥田出版(台北)；出版日期：2020年10月

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月8日）《兼任下流 反思大學教育商品化》。如欲閱讀全文請試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

標準不一 指引不清 長者應否接種新冠疫苗？

正視「再工業化」錯誤 帶領「香港製造」重生

區塊鏈鑄藏品 顛覆拍賣市場 數碼藝術狂熱 投機泡沫破滅?

婚戀網站方興未艾 印度告別「盲婚啞嫁」時代？

乘勢而起 華語樂壇進入「人人直播」年代