撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-03-16 16:30

美國總統拜登上周五（3月12日）簽署1.9萬億美元紓困法案，達成任內第一項重大立法成就。鑑於立法過程未發生諸如特朗普時代「你死我活式」鬥爭，拜登也做足了跨黨合作的表面功夫，因此，即使法案終未獲任何共和黨人支持，也給觀察者以一種美國政治極化程度有所緩解之感。拜登此前在法案於參院過關時也宣稱，「通過這項法案，我們可以證明這個政府、這個民主體制依然能工作。」不過，這可能只是一種假象。

這項法案落實了拜登及民主黨絕大部份願望清單，包括為合資格民眾派發1,400美元、延伸每周300美元的聯邦失業保險金，以及為地方政府、學校重開和疫苗接種撥款等，同時包括了兒童抵稅額等福利措施。只有聯邦最低時薪提升至15美元的競選承諾在參院折戟，此外，拜登曾承諾的跨黨合作亦未成功。

拜登3月12日簽署1.9萬億美元紓困法案。（美聯社）

拜登做足表面功夫

拜登一直以三十六年參院工作經驗標榜自己深諳「跨黨合作」，但這次立法過程反映其表面姿態和實際策略之差異。表面上，拜登多次邀請兩黨參議員前往白宮討論紓困法案、基建計劃和晶片生產等議題，不僅包括素來願跨黨合作的緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins），還包括國會暴亂案後仍拒絕認證大選結果的田納西州參議員布萊克伯恩（Marsha Blackburn），展現言和姿態。柯林斯還形容她多次收到拜登電話和信件，當討論紓困法案時，「拜登非常專注、禮貌和注意細節。」即使她和其他10名共和黨溫和派提出的6,500億美元替代方案被置之不理，柯林斯也歸咎於強勢的國會民主黨領導人，以及「表現拒絕態勢」、「打斷氣氛友好的通話」的白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）。

紓困法案或幫助失業人士。圖為美國洛杉磯一家餐廳關門。（美聯社）

但這不過是一種拜登扮紅臉、別人扮白臉的策略罷了。事實上，拜登團隊早已汲取了奧巴馬時期的經驗，不寄希望於拉攏共和黨人。民主黨一開始就動用了「預算協調」（budget reconciliation）程序，將從結束拉布所需的60票降至50票，以降低法案通過門檻，此後便集中說服黨內保守派而非與共和黨妥協。在奧巴馬時期，儘管民主黨在推動金融危機後的紓困法案時於參院坐擁58席，但為了爭取柯林斯等共和黨人支持以彰顯團結精神，仍將紓困金額削減至7,870億美元。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）就強調不會重蹈覆轍，尤其是現時民主黨只佔50席，更不會耗時與共和黨討價還價。

國會實無跨黨合作

另外，拜登比起真正希望與國會共和黨人和解，更多在兩黨選民上發力。美國新媒體Axios透露，拜登認為奧巴馬犯下的另一個錯就是宣傳不夠，因此早就安排地方媒體和地方社區發力宣傳紓困法案的種種效用。現在看來的確效果顯著，皮尤研究中心（Pew Research Center）上周二（3月9日）公布的民調就指，共和黨人對拜登紓困法案的支持比例達41%，比2009年時對奧巴馬法案的支持度高出近一倍。在這種情況下，拜登即使未有像特朗普般將自己的名字印在支票上，也能達到想要的目的。不少共和黨地方官員也支持法案，全美逾400名市長1月底聯名上書，呼籲國會盡速通過法案，其中包括32名共和黨籍市長。