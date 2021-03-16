撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-03-16 19:32

上周四（3月11日），世界衞生組織（WHO）宣布，新冠疫情全球大流行剛滿一年。在疫情最為嚴重的美國，總統拜登宣布，他將指示各州在今年5月1日前讓所有成年人都接種到疫苗，並期望在7月4日獨立紀念日來臨之際，人們可告別疫情、親身慶祝。隨着疫苗接種的推行，世界各地的人們似乎已看到了疫情過後的生活將是怎樣一副光景。

早在3月7日，疫苗接種走在世界前列的以色列宣布，容許已完成疫苗接種的群眾進行各種活動；一天後，美國疾控中心（CDC）亦公布第一份針對完整接種者的指引，放寬探親或訪友的限制。雖然疫情比人們原先預估的持久得多，但這一連串的公告已給人們帶來了一則好消息：「恢復正常」的日子似乎已不遠了。

在美國，人們接種最後一支疫苗兩周後，即可與其他已完全接種的人在室內聚會，不用戴口罩。（資料圖片）

富國有望 社交回復正常

在美國，人們接種最後一支疫苗兩周後，即可與其他已完全接種的人在室內聚會，不用戴口罩，也不用遵循社交距離指引，就像疫情之前一樣。在與未接種疫苗的人見面時，美國政府的新指引要求已接種疫苗的人繼續採取安全措施，但如果活動不包括高危人士，他們可到另一人家拜訪，不用戴口罩，亦不必保持距離。實際上，這意味着成千上萬的祖父母將與他們的子孫團聚，闊別良久的家人終能團圓。

在以色列，該國的全民疫苗接種新措施範圍更廣，對年輕人和老年人都有影響。在過去的一年裏，能夠和朋友在餐廳共進晚餐，或者在酒吧過夜，對世界上許多人來說是一個夢想。上周，對於以色列「綠色通行證」（Green Pass）持有者來說，這成為了現實。

除了來自美國和以色列的消息外，圍繞所謂「疫苗護照」的討論最近也在不斷升溫，讓人們重新對某種形式的跨境旅行能在今年重新開放，燃起希望。對於很多人來說，疫情最大的制約之一就是無法出國旅遊或出差。因此，關於「疫苗護照」計劃，對於那些感到「疫情疲勞」的人來說，無異於一支強心針。

當以色列接近半數的公民完全接種疫苗時，巴勒斯坦卻連為其1%人口取得足夠的疫苗都難比登天。圖為去年10月30日，衛生工作人員在加沙地帶的傑巴利耶難民營為一名男子採集鼻咽拭子樣本。（資料圖片／美聯社）

窮國陷困 疫苗一支難求

然而，對於世界上大多數國家來說，上述好消息只是提醒人們，全球疫情仍然存在着巨大的不平衡。對於生活在沒有大量疫苗儲備的國家的人來說，很難對美國和以色列的進展感到興奮。如果你的國家根本無法獲得任何疫苗，那麼知道輝瑞公司的疫苗在預防以色列人確診感染方面的有效率達至92%又有什麼用處呢？如今，當一些人在討論如何用「疫苗護照」來方便通過國際邊境的時候，大部份人還在擔心疫苗能不能進入他們國家的邊境。

這種反差在巴勒斯坦尤為明顯。當以色列接近半數的公民完全接種疫苗時，巴勒斯坦卻連為其1%人口取得足夠的疫苗都難比登天，只能完全依靠外國的捐贈，譬如阿聯酋和中國已承諾送出數萬支疫苗。上周，在拖拉之後，以色列屈服於國際社會的呼籲，開始為10萬名持有以色列工作許可的巴勒斯坦人接種疫苗。不過，根據在巴勒斯坦西岸領土工作的無國界醫生醫療顧問肯尼斯（Matthias Kennes）的說法，巴勒斯坦仍然缺乏足夠的劑量來覆蓋醫護人員，更不用說老人和病人。

以色列和巴勒斯坦疫苗情況之間的巨大差異不是例外。相反，它代表了全球的普遍情況：較富裕、組織良好、與製藥公司有聯繫的國家已經開展全國性的疫苗接種運動，並開始籌劃後疫情生活，但絕大多數國家還在為購買疫苗而苦苦掙扎。然而，疫苗分配不均有機會惹來惡果，包括催生變種病毒。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《疫苗接種帶來曙光 分配不公蘊藏隱患》。如欲閱讀全文請試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

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