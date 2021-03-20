撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-03-20 15:00

過去一年，除了「疫情」之外，「直播」恐怕是網絡上最火的關鍵詞。甚至有人斷定，現在已經進入了「萬物直播」、「人人直播」的年代。 「直播」在社會各界有多火，這裏無法全面總結，但在筆者所處的華語音樂界，「直播」已經成為最熱門的行銷方式。 撰文：游威

其實，網上直播（online live）這一方式已經興起好幾年，香港的歌手、藝人早已在Facebook專頁或YouTube頻道分享現場演唱、演奏音樂的實況，內地的「音樂直播」則始於2013年左右的網絡平台「YY直播」（總部位於廣州羊城創意產業園），筆者當時曾以歌唱比賽評委的身份與網友聊天、點評選手表現。2015至2017年是網絡直播發展的黃金期，湖南長沙市就有幾千家網絡直播公司，全國從事網絡直播的平台逾百家。2018年，因為過度競爭，網絡直播開始走下坡路，但其規模和體量仍然龐大。

郭富城去年曾在海港城舉行直播慈善音樂會，聯同百位舞蹈員以歌舞與港人同心抗疫。

早期的網絡直播主要是「騷場直播」，即以主播展示歌唱、表演的才藝為主，其盈利方式主要是靠粉絲打賞再分成，發展到中期，薇婭、李佳琦等以產品銷售為目標的電商達人冒起，遂形成「直播帶貨」的風潮，現在，純粹的「騷場直播」利潤空間已非常微薄，即使明星落場，往往要參與帶貨銷售，直播產業呈現「騷場直播」與「帶貨直播」相互融合的局面。

與其他行業一樣，網絡直播行業也存在很多難言之隱。筆者認識的一位前網紅公司老闆李先生透露，旗下簽約網紅曾多達6,000人，最後仍因經營困難而關門大吉。李先生表示，大部份直播公司都難以獲利，基本上只有網紅本人賺錢。因為網紅可按工作量收費，但公司則要投入許多人力和推廣成本，所以公司往往是賠本賺吆喝。

既然網絡直播已經存在多年，為何到2020年才在華語音樂界大爆發？

（節錄）

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《乘勢而起 華語樂壇進入「人人直播」年代》。如欲閱讀全文請試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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乘勢而起 華語樂壇進入「人人直播」年代