「雲直播」壯大歌迷 傳統線下演出堪憂

撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-03-19 20:05

因為疫情的爆發，傳統的音樂演出行業幾乎停滯，但具有戰略眼光的演出商和藝人卻從危機中嗅到新的機會—線上「直播音樂會」成為產業轉型的新模式，甚至有人認為：「2020年是線上演唱會的元年」。 既然網絡直播如此方興未艾，而且屬大勢所趨，它會取代傳統的線下演出嗎？筆者走訪多位圈中人，意見也是見仁見智。 撰文：游威

從事演藝活動策劃的「亞洲中文音樂大獎」總監裴曉龍認為，網絡直播無法變現，線下演出才是收入來源，因此，作為演藝活動的經營者，只能慢慢等疫情過去，做一場好的線下演出，收入就夠支撐一年了。

「發燒音樂教父」馮煒國則看好網絡直播的前景，他認為這個趨勢一直存在，只不過疫情加快了直播發展的進程。

時下人們喜歡過手機觀賞文娯節目，促使網絡直播成為熱潮。

以粵語古詩專輯《秋夕》獲得「華語金曲獎」最佳封套設計的唱作才子王沛良表示，享受網絡直播，差不多每周都會在線上和歌迷互動幾小時，除了唱歌之外，也順勢推廣最新唱片專輯。他認為，網絡直播是必不可少的宣傳方式。

中國實體唱片業最大基地—廣東音像城副總經理歐陽志明則極為鬱悶，2020年因為疫情影響，一年一度的「廣州影音展」也被迫取消。他認為，對實體唱片銷售行業來說，網絡直播起不到太大作用，發燒友始終要在現場觀摩、試聽、鑑賞，才會購買唱片和音響，所以，他只能寄望明年疫情進一步緩解後可以恢復辦展。

作為每年都固定舉辦實體頒獎盛典的「華語金曲獎」來說，疫情下肯定無法按傳統方式舉行大型聚會，一個聰明的對策就是「雲頒獎」和「雲直播」—大會採取線上公布結果的方式，不同地區的歌手和音樂人集合成別具創意的「雲合影」和「雲典禮」，並在「抖音」以直播方式發布主題曲《心中的天籟》MV，獲獎代表拍攝感言視頻向歌迷致謝，親身講述對「天籟之聲」的想法。

（節錄）

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