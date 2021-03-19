撰文： 黃杰 最後更新日期： 2021-03-19 14:59

西方藥廠拒絕開放新冠肺炎疫苗研究成果、持世界貿易組織（WTO）《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPs）自重，令貧窮國家對於疫苗一支難求、無力於抗疫，揭示了疫情下傳統西方大國的「疫苗民族主義」，以及第三世界被遺忘的貧窮人民的苦況。新冠病毒肆虐全球，無分疆界和人種，恰恰說明了全球各國應該攜手合作，才能真正地消滅病毒。但是，依照多年來新自由主義構成的全球秩序，大國們皆只懂得獨善其身，無法引領世界走出深淵。而中國和世界衞生組織（WHO）無償發放疫苗的舉措，正好體現了多邊主義下的全球治理變革，令資本主義唯利是圖的本質相形見絀。

截至周日（3月14日），全球累計新冠肺炎確診病例已接近1.2億宗，逾265萬人不幸離世。其中，非洲有逾400萬人受感染，近11萬人離世。經濟方面，疫情對全球造成28萬億美元損失，發達經濟體去年錄得7%衰退。經歷了這既沉重又深刻的一年，全民接種疫苗、以達致群體免疫已經是全世界最後的一絲希望。但是，大部份非洲國家都難以在國際市場的競爭中購買到疫苗和其他防疫工具；更諷刺的是，如加拿大這樣的國家已經囤積了足夠全國人口注射五次疫苗的劑量。

2月10日，中國政府援助非洲國家首批新冠疫苗運抵赤道幾內亞。（資料圖片）

如果這種「疫苗民族主義」持續下去，正如澳洲國立大學（ANU）傳染病學副教授 Sanjaya Senanayake預測，「需要到2026年才可以完成全球75%人口的疫苗接種」，表示在短期內我們都沒有辦法走出疫情的陰霾，更走不出疫情對國際經濟的重創，尤其是在非洲和南美洲的大部份國家。他同時預測，最貧窮的85個國家在2023年之前都不會購買到一支疫苗。至今，130個國家中的25億人民都沒有辦法取得任何疫苗。

根據澳洲經濟學家Anis Chowdhury的觀察，美國、中國、歐盟和英國佔據了全球78%的疫苗，而非洲只有0.2%。在這個不平等的分配背後，其實是世貿組織的知識產權法案在作祟，是藥廠財閥拒絕開放疫苗研究數據，拒絕由南非和印度提出暫時取消新型冠狀病毒疫苗專利的提案，以保存資本家在這場疫苗競爭中獲得巨大利益。這種為了利潤而在全球生死關頭無視生命的做法，恰恰就是資本主義為人類帶來的禍害的最明顯體現。如果這些藥廠可以暫時擱置TRIPs的條文、開放疫苗知識產權的話，世界上80%的人口大概在2023年就可接種疫苗，從而真正戰勝疫情。

這對於全球疫情來說會有什麼分別？詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《非洲觀點：疫苗民族主義阻礙人類走出疫境》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

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