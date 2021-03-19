撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-03-19 17:30

香港電台進行改革是必須的。回歸以來，香港電台從來沒有具體地進行過任何體制上的改革，仍然沿用殖民地時期的那個模式。其實，在曾蔭權時期成立過一個公共廣播服務檢討委員會，筆者也應邀加入。所以，我對港台的運作有一個深度的認識。

除了參加委員會之外，早於1999年，我已參與港台的組織，以及一個由歐盟舉辦的公共廣播服務國際研討會，並擔任港台的節目委員會成員差不多十年，也有參與過一些港台的節目製作。我有相關的親身經驗，在政策規管層面上也有一定的理解，故此希望就港台改革提出一系列建設性意見。

把港台變成一個公營機構的好處，就是能夠徹底推行「專業化」，也杜絕不公平現象。（資料圖片／盧翊銘攝）

首先，港台目前並非如英國廣播公司（BBC）或日本放送協會（NHK）一樣的公營廣播機構，而是一個政府部門。台灣的公共電視文化事業基金會（公視）亦是公營廣播機構，有自己獨立的董事會，由董事會直接管理。當年在公共廣播服務檢討委員會的時候，報告也是以這個目標出發的，即建議港台成為一個像貿易發展局、機場管理局一樣的公營機構。

把它變成一個公營機構的好處，就是能夠徹底推行「專業化」，也杜絕不公平現象。目前，在公務員制度的格局下，港台出現很奇怪的現象—合約制員工和公務員制員工之間有不平等待遇。另一好處涉及港台的定位，若果是公營廣播機構，便意味着要把港台變成一個獨立的法定機構，而這將是一個最有效和實際的過程，過程中更可以加強對港台節目質素的監管。

通訊局早前裁定港台節目《頭條新聞》中的環節「驚方訊息」／「驚訊」污衊警員投訴成立。（港台圖片）

報道必須持平及公道

政府近期推出的檢討報告，焦點集中在行政程序上。然而，這些行政程序改革其實並不能解決港台目前節目質素參差的問題。香港電台是一家「百年老店」，蘊藏着很多精彩的香港文化歷史資料，例如有很多珍貴的粵劇南音的節目錄音，也有很多與香港歷史相關的廣播內容資料，這些都是港台的資產。

港台發展到今天這個地步，其實最主要是時事節目出了問題。出了什麼問題？詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《由定位到可行發展方向 港台改革的幾點建議 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

標準不一 指引不清 長者應否接種新冠疫苗？

正視「再工業化」錯誤 帶領「香港製造」重生

區塊鏈鑄藏品 顛覆拍賣市場 數碼藝術狂熱 投機泡沫破滅?

婚戀網站方興未艾 印度告別「盲婚啞嫁」時代？

乘勢而起 華語樂壇進入「人人直播」年代