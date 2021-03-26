撰文：楊志剛
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這是逝世的時代。過去一年，本港約有五萬人離逝。哀悼逝者的有妻子丈夫戀人，或父母子女兄弟姊妹，或朋友同事，亦有素未謀面的追隨者，或萍水相逢的過客。埋在心中的悼念，是最真誠的悼詞，發自心底，不存在優劣之分。
對逝去的人，生者自有悼念之情，但哀傷往往長埋心坎。（潘思穎攝）
古今中外的悼詞祭文，大都是生者抒發對逝者的思念。美國「9．11」恐襲後，一名11歲女孩在追悼會誦讀詩人瑪麗．伊莉莎白．弗萊的詩，以悼念罹難的父親。該詩反其道而行，是逝者對生者綿綿細語的安慰，在此把該首詩翻譯如下：
《不要在我墓前哭泣》
不要站在我墓前哭泣，
我不在那裏；我沒入睡。
我是悠悠不息的輕風，
皚皚白雪的閃光。
我是金黃稻麥的陽光，
秋日綿綿的細雨。
你在清晨寧靜中睡醒，
我是你輕快起來的力量，
就像群鳥高飛。
我是柔柔星光，照亮夜空。
不要在我墓前哭泣。
我不在那裏。我沒有別離。
世界如此未知，仰望星空，我們還有什麼物事難以釋懷？（李澤彤攝）
已故才子黃霑填詞作曲的《明星》：「當你見到天上星星，可有想起我」， 是天下第一悼亡曲，高逸清遠，撫慰眾生。張國榮曾經演唱這首歌，今天在視頻重看，原來是他在獨唱離別輓歌，難怪他唱得孤苦……（節錄）
上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《在逝世的時代，不要在我墓前哭泣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。