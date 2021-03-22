撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-03-22 19:30

新冠肺炎疫情爆發，嚴重打擊了社會經濟，失業率不斷攀升，各行各業都面臨嚴重甚至毀滅性的打擊。然而，疫市中有一類企業，生意卻更加興旺。由於社交距離要求與醫療服務需求，醫療科技在萎靡的經濟環境中脫穎而出，成為逆市奇葩。人工智能（AI）和大數據衍生創新的醫療技術，運用於識別受感染者、進行治療、清潔受污染表層等。疫情加速了智慧醫療的發展，互聯網醫療、數碼診療、遠程醫療等逐漸進入醫療領域的討論。

然而，本港醫療科技產品倚賴外來市場，未能形成自己的產業。儘管本港科研產品受亞洲乃至世界認可，科學園、數碼港中的生物醫療科技初創企業也愈來愈多，但能使科研成果落地成產品的企業卻屈指可數，港府的藍圖中也見不到對醫療科技的規劃。此次疫情是契機，更是「痛點」，迫使本港關注醫療科技領域。本港又能否抓住機遇，搭上產業化的順風車呢？

2月23日，為了解科學園發展計劃，立法會工商事務委員會到訪香港科學園，期間參觀了「機械人技術促進中心2.0」、生物醫藥科技實驗室及生物樣本庫，了解最新AI技術與生物科技的應用。致同（香港）會計師事務所於2月初發表《亞洲私募股權投資觀點2021》，顯示疫情加快醫療科技及醫療領域的發展，將為私募股權行業帶來機遇與挑戰。

疫情給全球帶來的變化可見一斑，現下股市普遍看好科技、醫療保健類股，也反映行業潛力。事實上，由於社交距離限制與醫療服務需求，醫療科技在萎靡的經濟環境中脫穎而出，成為逆市奇葩。如內地有多間AI公司因應疫情定製研發出肺部電腦斷層掃描（CT）影像診斷平台，透過AI模型和演算法協助提高醫生的診斷效率，廣獲醫療機構使用。疫情期間，全球各地亦廣泛使用消毒機械人為物件表層徹底消毒，有研究發現，消毒機械人可將環境的感染率降低50%至100%。

疫情給全球帶來的變化可見一斑，現下股市普遍看好科技、醫療保健類股，也反映行業潛力。（資料圖片）

需社交距離 催生別樣商機

在香港，如其他治療項目一樣，復康訓練也極度依賴公立醫院服務。而在疫情中，為免公營醫療系統「爆煲」，醫院需減少非緊急服務，同時，長期病患和長者進出醫院進行物理治療也十分不便， Zunosaki推出的機械手HandyRehab正可解決問題。

Zunosaki是一間本地初創企業，2017年推出以塑膠物料製造的新型復康機械手HandyRehab，協助中風病人康復。公司現在售賣的機械手是採用鋰電池的無線版本，重約400克，十分輕巧，治療師可以藉着監測數據，調整動作幅度和練習次數等。

Zunosaki營運總監張皓程表示，因應疫情需求，公司對產品進行了調整，今年中推出簡化的家用版本，在手機程式（App）上操控便可以練習動作，家人也可協助患者使用。張皓程表示，之所以推出「入屋」版，是希望可以減少患者前往醫院或復康中心進行復康訓練，也可減少非必要的入院。

他又透露，透過醫管局招標，本港已有十餘間醫院使用此款復康機械手，除此之外，還有安老院舍、物理治療中心，甚至開設物理治療課程的大學也購入，用作課堂學習。他認為，是疫情催化了企業研發思路的轉變—醫療儀器的家庭版需成為醫院儀器的輔助。這不僅縮短復康時間，還為患者節省物理治療費用。「未有輔助儀器前，中風患者的復康治療需要物理治療師握住患者的手，幫助患者活動手指，相當於六、七磅的拉力，非常辛苦。儀器的面世解放了治療師的雙手，如今推出家用版，也是為緩解人手壓力。」他表示。

機械人Temi是本地企業從以色列引入的機械人產品。張皓程表示，雖然此款機械人並非醫療器械，但Zunosaki負責其有關醫療輔助功能的程式開發。他介紹，2019年，有一間安老院購買了一部Temi機械人，而在疫情爆發後，該間安老院在2020年2月又採購四、五部機械人，且定製機械人的功能，如探熱、消毒、香氛治療等。除此之外，由於疫下禁止院舍探訪，機械人還能由院友家屬遠程遙控，與身在院舍的家人視像通話。

全球疫情爆發，令政府與社會的醫療保健開支大幅增加。全球最大金融市場數據基礎設施供應商之一路孚特（Refinitiv）的數據顯示，2020年，中國生物科技與醫療保健公司在內地、香港、美國的首次公開招股（IPO）共集資21億美元，比2019年同期高出約一倍。而對於香港而言，醫療保健相關企業在去年約佔本港IPO總規模—27.8億美元的三成。

透過醫管局招標，本港已有十餘間醫院使用Zunosaki的復康機械手。（龔嘉盛攝）

疫情成痛點 刺激科技創新

疫下更加強調醫療保健與「無接觸」，催生了商機與契機。然而，香港在這方面似乎後知後覺，未有積極擁抱新事物。張皓程也提到，香港人有個「慣性」問題，不願踏出一步—但其實，一旦踏出了這一步，嘗試了新技術，便不會再回頭。「就像有了復康用的機械手之後，就沒有物理治療師再握住患者的手進行訓練了。但是，我們的政府是需要一個刺激點的，要被啟發，才會真的去做，否則， 一定不會行前一步……這是很遺憾的，因香港並不差。」張皓程說。

港人之所以難以接受新事物，或許是政府「上行下效」的結果。以政府網頁為例，不少部門頁面的設計彷彿仍停留在上世紀九十年代的風格，正如張皓程指出，政府內部很多平台和服務本來都可以自動化、智能化，但至今仍未見有太大改變。

新冠肺炎疫情無疑是一個「痛點」，迫使政府改變。例如之前須當事人親身遞交資料的入境事務處，也由於公務員在家辦公，以及為了減少政府部門人流，開通了網上提交的模式。那麼，香港的醫療科技業界可否利用疫情的「痛點」倒逼當局關注產業發展？

2018年，香港醫療保健器材出口貨值超過130億港元，按年上升4.6%。成績看來不俗，但香港醫療及保健器材行業協會主席郝梅鳳分析稱，當中的「出口貨值」大多由中轉貿易構成，很少是本地企業的產品，因為，香港還未有自己的醫療器材產業，連規劃都不清晰。

她指出，香港使用的先進醫療器材大多由本地企業從海外進口。過去二十年，本地的醫療器材企業多是代理海外品牌，把產品經香港運往內地或東南亞地區。「但這幾年，政府投放了很多資源在這個領域，多了很多初創公司，雖非很大規模，但也可看到潛力。然而，這條路仍困難重重……」儘管政府增加了對科創初創企業的資金援助，並建立和發展科技園、數碼港等園區，增加了社會對行業的關注度，但對於初創企業而言，產品從研發到落地，是個異常艱辛的過程。

「創業不友好」 港府拒承托

張皓程經營着一間地道的初創企業，最明白產品落地前的種種艱難。他表示，科技成果落地成產品需數年時間，當中攸關初創企業生死的大事，便是資金鏈問題。曾有生物醫藥和科創初創企業表示，由於申請政府資助步驟繁瑣、耗費時間，若待政府資金到位，「創新」恐怕已不再「新」，故企業寧願自己想辦法籌資度過項目的種子時期。

對此，張皓程表示，當局會先讓企業自行墊付，幾個月甚至半年後，才能收到政府的款項。他透露，機械手項目在初期獲得政府社會創新及創業發展基金50萬元資助。而從產品研發到落地，項目總共花費700多萬元，當中約200萬元由政府資助。

張皓程表示，當局會先讓企業自行墊付，幾個月甚至半年後，才能收到政府的款項。（龔嘉盛攝）

「政府寧願在你（企業）做好後再幫助你，而不是一開始就扶持。但對於企業而言，要是自己做得來，還需要你來幫助嗎？」錦上添花易，雪中送炭難，張皓程顯得有些無奈。他指出，香港的醫療產品，如復康器材，大部份公司都是在做銷售代理，真正做產品研發的很少，在各種醫療儀器、保健器材展覽中，出席的大多也是代理公司。

他又講述了身邊朋友的類似經歷，表示並非每個企業都可以憑藉自己的創新走下去：「朋友做產品找資助的時候，有很多『前輩企業』都願意參與，但是，他們都不願做『第一個』，即是希望新產品可以自己做好第一步，不願承擔風險。」

這不也正是政府的思維嗎？希望創業者「自生自滅」，待其「殺出一條血路」後才去扶助，或是挑選已有穩定資金鏈、度過了風險期的項目來資助。難怪人人都說，香港是「創業者不友好」之地。

對此，作為「過來人」的香港青年工業家協會執行委員、東興自動化投資有限公司副董事長林朗熙認為，創業創新的氛圍和環境確實與當地政府相關。「香港與深圳不同，我們的政府一定要看到你的產品已成功了一點點，才會批出資金。而這也就是問題所在了—初創，肯定是失敗的項目多。」林朗熙所言不假，「創業有風險」是常識，政府要鼓勵創新，支持創業，就必須有作為「承托者」的魄力。

作為全國前三名的創業友好城市，深圳政府非常支持有夢想的創業者， 為營造良好的創新創業環境、推動高質量就業，相繼推出了各類補貼政策。例如自主創業人員可獲場地租金補貼、社會保險補貼、創業帶動就業補貼；對於中小型民營企業，深圳也推出了相關政策全力支持，令深圳成為全國創業密度最高的城市。

據內地媒體報道，截至2020年10月，深圳新登記的中小企業達25.38萬間，平均每日有846間中小企業登記；而全市中小企業共計222.81萬間，超過全市企業總數的99%。有政府作為承托的創業環境，不僅加大了創業密度，更催生出高新技術的創新。也是去年10月的數據，深圳市國家級高新技術企業共計約1.7萬間，中小企業佔九成，造就了大疆創新、匯碩科技、華大基因等新興企業細分出的行業領頭羊，目前上榜世界500強的騰訊、萬科、華為、正威等國際企業，也曾是中小企業。

港府所追求的「萬無一失」，幾乎會阻斷創科發展的道路。（資料圖片）

企業需援助 橫縱皆受限

林朗熙表示，無人駕駛的研究就是一個最好的例子，因本港法例不允許無人駕駛上路，阻礙了無人駕駛技術的發展。「科技園無人駕駛的試行場地才五十步的距離……沒辦法，法律不允許—這就是最大的問題，不許試，因要確保萬無一失。」然而，港府所追求的「萬無一失」，幾乎會阻斷創科發展的道路。

他又以欣澳線為例，指此條無駕駛的路線已行駛十幾年，但仍由工作人員擔任司機。「你說，這樣的思維怎麼改？」他流露出無奈的神色，但接着，又眉飛色舞地講起了以色列的例子：「在以色列，有人做了無線充電枱，可擺放於巴士站下，為電動巴士充電。確定可行後，以色列政府馬上開始掘地安裝充電台，試行後便正式使用了。這在香港絕對不會發生，因擔心會爆炸，又怕施工影響交通，更無法確保萬無一失。」

政府的局限阻礙了香港的創新落地成產業，郝梅鳳便見證了醫療及保健器材行業中形形色色的阻礙。「如果你問我，政府有沒有支持創新，我一定說有。但是，除了前期資助外，通往市場的路仍很遙遠，這部份也是需要支持的。」她將各種阻礙總結為「橫向」與「縱向」。

「縱向」指的是在時間線上給予連續的支持。「審批過的項目，其實就是你的baby啊！」郝梅鳳如此比喻，是因其身為人母，「你只將他們送進學校就完事了嗎？難道他們便會自己長大、成才嗎？難道不需關注他們的成績、關心他們是否需要補習？若審批後，給了些錢，就再也不理了，很可能會糟蹋了這些項目。每個項目在每個階段遇到的困難都是不同的。」

郝梅鳳以協會中一個會員企業為例，該企業花了五年時間研發產品，卻在近乎可落地的階段時被註冊認證「卡死」—該款醫療儀器使用了新型中藥，在港很難被認證。她表示：「所以我一直覺得，政府提供的幫助從來都不只是錢的問題。要做到瞻前顧後，隨時跟進和反思，優化funding scheme（資助計劃），了解這些企業後續的困難，如面臨認證問題，就提供法律、認證的援助。」

而「橫向」，則是要開放援助、規劃的名單，不僅支援脆弱的初創企業，也要關注行業內的其他企業，甚至聯動其他領域。形成行業、產業之間的連結，才能共同譜寫藍圖。

上文刊載於第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《把握疫下契機 推動醫療科技產業化》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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把握疫下契機 推動醫療科技產業化

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