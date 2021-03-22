撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-03-22 16:50

上周三（3月17日），美國聯儲局如期召開3月議息會議，委員一致通過維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，同時維持每月1,200億美元的資產購買規模不變，符合市場預期。從本次決議聲明來看，聯儲局的措辭被市場認為比較「鴿派」，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在隨後的記者會上也極力安撫市場。受此影響，美股當日直線拉升，道瓊斯工業平均指數升近200點，美國十年期國債孳息率短線跳水，至1.63厘下方。現貨金價短線跳升接近14美元，美元指數短線下挫接近40點。

金融市場的分歧，往往意味着下一輪調整的開始。

在議息會議後的記者會中，鮑威爾強調，美國經濟復蘇還有很長的路要走，尤其是讓人們重返勞動力市場需要時間。而對於通脹，聯儲局弱化了通脹預期對貨幣政策制定的影響，轉而強調會根據實際發生的通脹率調整貨幣政策。這可以說是聯儲局貨幣政策錨定的一大調整。

聯儲局大幅上調今年的國內生產總值（GDP）預期，明後年的通脹和就業預期樂觀。（資料圖片）

聯儲局大幅上調今年的國內生產總值（GDP）預期，明後年的通脹和就業預期樂觀。局方在聲明中強調，疫情繼續對經濟前景構成相當大的風險，總體金融狀況仍保持寬鬆。鮑威爾指，受疫情影響最嚴重的行業依然疲軟，只要有必要，聯儲局就會為經濟提供支持。他表示，已經避免了出現一些最糟糕的經濟後果，聯儲局的GDP預期也已顯著上調，但任何人都不應自滿，經濟復蘇軌迹將極大程度上取決於新冠肺炎疫情的控制程度。

聯儲局更看重就業市場

鮑威爾強調，勞動力參與率仍然低於疫情前水平，當前經濟形勢高度不確定，經濟復蘇仍然不均衡，復蘇進程遠未完成。尤其是服務業活動仍然偏低，不利於少數族裔就業，聯儲局將其視為勞動力市場還存在閒置的指標。讓1,000萬人重返勞動力市場需要時間。

從上面的表態可以看出，在推動美國經濟復蘇的過程中，聯儲局似乎更為看重就業市場。相比於過去貨幣政策盯住通脹和就業指標，通脹的影響似乎正在被弱化。尤其是通脹預期在貨幣政策中的影響被進一步降低，這或許是疫情衝擊下的短期表現。

上文刊載於第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《鮑威爾鴿派表態「滅火」 金融市場分歧漸起》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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