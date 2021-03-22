撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-22 19:45

上周四至周五（3月18至19日）在美國阿拉斯加舉行的中美外交對話以爭吵聲始，卻以平淡表態結束，雙方都表示進行了「坦誠」交流，在外交語言上可見分歧甚大。從會面首天原訂八分鐘在媒體鎂光燈下的開場致辭變成長達90分鐘的激烈言詞交鋒來看，雙方此次對話的首要目的明顯是立場宣示，迎合各自國內的觀眾，也預示了雙方閉門對話只能是己方既有定位的溝通，難有突破。

按照美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國安顧問沙利文（Jake Sullivan）的話說，這就是表明美方立場、原則、利益和價值觀。中國主管外事工作的政治局委員楊潔篪和國務委員兼外長王毅則是在維護本國核心利益和立場的同時，對美國發起措辭嚴厲的輿論反擊。和之前規劃的一樣，雙方會後並沒有發布聯合聲明，彼此也沒有晚餐或午餐等其他形式的互動。

布林肯表示，已跟中國就新疆、香港、西藏、台灣、網絡空間等美國對中國行動有「根本分歧」的項目進行溝通。（美聯社）

布林肯表示，已跟中國就新疆、香港、西藏、台灣、網絡空間等美國對中國行動有「根本分歧」的項目進行溝通，卻指出雙方利益在伊朗、阿富汗、朝鮮、氣候等議題上有重疊，預示雙方合作或配合的可能性。

楊潔篪則表示此「戰略溝通」有「建設性」且「有益」，有利增進相互了解，卻在一些問題上存在重要分歧，點明中國發展壯大不可阻擋，但仍希望中美雙方在各個領域能加強溝通、交流和對話。

楊潔篪則表示此「戰略溝通」有「建設性」且「有益」，有利增進相互了解，卻在一些問題上存在重要分歧。（新華社）

這種看起來較為沉悶的外交辭令，與會面首日雙方針鋒相對的情景對照鮮明，也使得外界的關注點都落在了那90分鐘的片段。

上文刊載於第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《把握疫下契機 推動醫療科技產業化》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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把握疫下契機 推動醫療科技產業化

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