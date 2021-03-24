撰文： 吳迪 周萱 最後更新日期： 2021-03-24 15:00

緬甸軍方近來彈壓示威者手段升級。人權組織的數據顯示，光是3月13至19日一周就有至少155名示威者在街頭抗爭中喪生，佔2月1日政變以來死亡總數235人的66%，而實際數字可能更高。緬甸軍方顯然希望通過高壓手段快速控制局勢，以便推進其在一年緊急狀態內調查去年選舉舞弊、重新大選及和平交權的承諾。

在政變初期，緬甸軍方還保持了一定的克制，以水炮車和催淚彈驅散示威者時，裝填橡膠子彈的長槍大抵槍口向天。但鮮血、葬禮、眼淚和怒火使社會各界參與度越發提高，示威聲勢越發浩大，因此軍方自2月下旬起明顯加大了實彈攻擊的力度，而示威者則以3月8日全國大罷工表明了不收貨的態度。

圖為3月22日，緬甸曼德勒示威者設置路障。（路透社）

自那以後，緬甸軍方明顯採取了更激進手段，開始使用半自動或全自動衝鋒槍以實彈開火。在仰光工業區的多家中資、日資等外資工廠於3月14日被縱火破壞後，緬甸示威迎來「最血腥一日」，人權組織援助政治犯協會（AAPP）指，當天便有74人喪命。

軍方還就此切斷了手機移動網絡，導致當地消息難以傳出，也使被推翻的前國務資政昂山素姬原定上周一（3月15日）的視像出庭不得不押後至本周三（3月24日）。另外，軍方還在仰光六個區域實行戒嚴，200萬人受影響，而違反戒嚴令者將移交軍事法庭受審，被定罪者最重可判死刑或終身勞改。

軍方如此強力手段加劇了國內外壓力。47名高級佛教住持組成的國家僧侶監察委員會（State Saṅgha Mahā Nāyaka Committee）上周二（3月16日）發表初步聲明，要求立即停止鎮壓和逮捕示威者。在國外，印尼和馬來西亞皆呼籲東盟召開峰會，以商討緬甸事宜。馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）上周五（3月19日）嚴厲指出，無法忍受「緬甸在一小撮為追求既得利益者手中變得不穩」。

示威者在仰光舉着緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的畫像牌和印着她頭像的旗幟，抗議軍事政變。（路透社）

當選票無法反映軍政現實

當令人震驚的流血事件不斷上演，外界便只能看得到軍方的殘酷鎮壓，而忘記其初衷。回顧其2月1日發動政變時的聲明，軍方強調去年11月8日大選時選民名單有巨大前後不一之處，而選舉委員會未能解決此事，因此，根據2008年憲法賦予的權力，宣布國家進入為期一年的緊急狀態。

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《反政變示威雙方暴力激化 緬甸前途仍牢握於軍方手中》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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