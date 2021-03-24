撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-03-24 18:30

緬甸政變發生至今超過一個半月。2月1日，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）所率領的全國民主聯盟（全民盟）民選政府被軍政府所推翻，全民盟領導人全數被軟禁或踢出管治班子。此後，緬甸多處爆發示威，並出現嚴重流血衝突事件。軍人向平民開槍，暴力鎮壓示威者；個別示威者亦摒棄和平抗爭手法，從罷工、靜坐等溫和抗議手段漸變成以武力還擊軍方，市面瀕臨崩潰，局勢非常動盪。

如今，華人傳媒圈有關緬甸的評論滿天飛，但不少均帶着不必要的意識形態及有色眼鏡看待緬甸局勢。我們雖然並非緬甸專家，但也有不少專研緬甸問題頗長時間的學生及學者。本文將一一探討緬甸局勢的幾點謬誤、謬論，希望可為謠言四起的輿論界提供一個較清晰全面的論述。

緬甸示威期間，有中資公司遭示威者縱火。（美聯社）

謬誤一：緬甸軍政府發動政變 乃中國所指示

不少外國反華聲音在過去一個月不斷表示緬甸如今的政變乃中國一手造成的。較為「溫和」的說法是，中國軍方及個別外交官員在緬甸軍方推翻民選政府之後，僅單純地要求緬甸各方「共商協議」，由此可見中方其實並不反對緬甸軍政府此一決定，間接地表示支持政變。

謬誤二：緬甸如今局勢發展 國民咎由自取

羅興亞難民問題困擾緬甸及孟加拉多年，乃兩國之間的一條導火線，也是令掌權以後的昂山素姬在國際社會及國民之間聲望受損的主因。羅興亞人乃是聚居於緬甸邊境若開邦的少數民族，長年以來與當地若開人摩擦不斷。緬甸國民普遍認為羅興亞人是外來的入侵者，對他們抱有根深蒂固的排斥及仇恨。

緬甸軍方勢力之強，令其足以在短時間內維持政治優勢。（美聯社）

謬誤三：緬甸示威乃顏色革命的延伸 是美國指派的「間諜」所致

最近，香港有不少「深藍輿論家」看到緬甸局勢之後，紛紛轉發一些關於所謂「顏色革命」的文檔。這些文章將2019年他們描述香港形勢的「文宣」照辦煮碗地套用在緬甸身上，指緬甸是「顏色革命」的延伸。但須知道，香港與緬甸其實是沒有可比性的。

謬誤四：化解緬甸衝突及矛盾 乃是干涉別國內政

如今有個別聲音指出，若中國（或國際社會任何一方）要化解是次緬甸的內部衝突及矛盾，必然是干涉別國內政。在中國政治倫理角度來說，「干涉別國內政」仍是十惡不赦的罪行。

有關此四大謬誤的詳細分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌。

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《反政變示威雙方暴力激化 緬甸前途仍牢握於軍方手中》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】 動一場特區治理大手術 從清除「房地產癌」開始

把握疫下契機 推動醫療科技產業化

電動車十年目標僅達一成 暴露政府三大施政弊端

香港開埠180年 回溯時代變遷

植物奶經濟來了？ 素食與環保趨勢夾擊美國奶農

山客爆林踩線 山野不復原貌 行山風氣熾熱 新手湧現垃圾遍野