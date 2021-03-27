撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-27 15:00

楊棋彬從小就喜愛在書本畫公仔，走上時裝設計這條路好像理所當然。整個八十年代，社會彷彿瀰漫着一股奢逸的風氣。尖東麗晶酒店匯集世界各地的時裝商人到來訂貨，鄰近的新世界商場成為潮流人的聚腳地，酒吧和的士高是一個「to see and to be seen」的地方。

楊棋彬，1952年出生，時裝設計師

他於七十年代往巴黎高級時裝公會學校深造三年，當年在巴黎的生活費比香港還便宜。他去蒙馬特（Montmartre，巴黎藝術勝地）賣自己繪畫的時裝速寫圖，一張作品可以賣到300法郎。1977年畢業回港發展，起初開設品牌小店，但工作實在太忙，終在三年後結束。其後，協助加拿大一間公司做設計。其時香港的製衣業發展蓬勃，可以一天起版，接世界各地訂單，再在本地生產出口。當時，成衣生意很好，不愁沒有訂單。1984及1985年香港更躍升為世界成衣出口的首位，那時本地的名牌有Sahara Club、Reno、Sparkle及Baleno。

那個年代香港時裝由流行文化帶動，香港的電視劇、電影、流行歌曲，對整個東南亞以至中國大陸有很大影響力，香港年輕一代會為本土文化感到自豪，還出現很多「優皮士」（Yuppies），追求生活品味，崇尚名牌時裝。當季流行穿着Versace，就有很多年輕人跟着穿。其時一件名牌時裝已經索價近一萬元，相當於一般打工仔幾個月的人工。

楊棋彬娓娓道來的八十年代奇妙又閃亮，每個人都彷彿受到幸運之神眷顧……（節錄）

上文刊載於第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《我的八十年代：追求時尚品味》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】 動一場特區治理大手術 從清除「房地產癌」開始

把握疫下契機 推動醫療科技產業化

電動車十年目標僅達一成 暴露政府三大施政弊端

香港開埠180年 回溯時代變遷

植物奶經濟來了？ 素食與環保趨勢夾擊美國奶農

山客爆林踩線 山野不復原貌 行山風氣熾熱 新手湧現垃圾遍野