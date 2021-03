楊棋彬從小就喜愛在書本畫公仔,走上時裝設計這條路好像理所當然。整個八十年代,社會彷彿瀰漫着一股奢逸的風氣。尖東麗晶酒店匯集世界各地的時裝商人到來訂貨,鄰近的新世界商場成為潮流人的聚腳地,酒吧和的士高是一個「to see and to be seen」的地方。