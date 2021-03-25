撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-25 14:37

美國普立茲獎得主賈德戴蒙（Jared Mason Diamond）的《槍、病菌、與鋼鐵》描述的歷史迴環往返，西班牙人發現了美洲新大陸，卻帶來疫病，令百分之九十五的美洲原住民死於天花與麻疹，終止整個美洲的舊文明。

1841年硫磺號抵達上環水坑口，香港這個荒僻小島只有5,850人，若然英國軍隊帶來致命的疫病，說不定幾千港人就會悉數消失，從此也就沒有「香港故事」。

翻查香港瘟疫史，1843年曾爆發一場短暫的疫情，短短一個月就有766人死亡，大約是當時七分之一的人口。如果以此比例放在今日，相當於香港失去了近一百萬人。

2020年的新冠病毒，也像命運的摩天輪，疫病降臨香港，終止由2019年延續下來的反修例運動，這是歷史的偶然，像張愛玲《傾城之戀》所說：香港的淪陷成全了她。也許因為要成全她，一個大城市傾覆了。

除了疫病，香港在百多年前亦曾在兩個帝國的碰撞中艱難生存，往後經歷過革命、淪陷、暴動等，幾經風浪，香港才由黑暗過度至「黃金時代」……（節錄）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《香港開埠180年 回溯時代變遷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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