撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-26 15:40

楊維邦在五十年代只是幾歲小孩，他卻認定自己最喜歡的就是五十年代。回想起來，那時他已經朦朧感覺到社會上明顯的階級分野，一個是上流社會，另一個就是他們這些窮等人家的基層社會。人們的活動範圍往往受制於身份階級，環頭環尾街坊甚少去中環洋行與百貨公司，低下階層亦不時感受到被人看輕。

五十年代重要事件

1953年 石硤尾大火導致近六萬人無家可歸，政府推出公共房屋政策。

1955年 李鄭屋村徙置區地盤發現漢朝古墓。

1956年 九龍發生「雙十暴動」，造成60人死亡。

1957年 香港首間電視台「麗的映聲」（亞洲電視前身）啟播。

楊維邦在五十年代只是幾歲小孩，他卻認定自己最喜歡的就是五十年代。回想起來，那時他已經朦朧感覺到社會上明顯的階級分野，一個是上流社會，另一個就是他們這些窮等人家的基層社會。人們的活動範圍往往受制於身份階級，環頭環尾街坊甚少去中環洋行與百貨公司，低下階層亦不時感受到被人看輕。

楊維邦在五十年代只是幾歲小孩，他卻認定自己最喜歡的就是五十年代。（受訪者提供）

地盤嬉沙 踎在街邊看漫畫

戰後物資匱乏，很多玩具都是廢物利用，山寨廠收集舊煉奶嘜、糖果鐵罐等廢鐵，改造成一件件小玩具，可惜，這些循環再造的舊物早已不復見。他家中有六兄弟姊妹，他到十歲時仍玩哥哥姊姊留下來的玩具。那些年，簡簡單單的塑膠「刀劍仔」可以流行多年，因為只要花「斗零」買一包回來，便可以供一家六兄弟姊妹一齊玩，價格相宜，又能讓孩子分享快樂。

五十年代末，他愛跟着大哥哥大姐姐踎在街邊公仔書檔，看那些古靈精怪的小人書，身邊都是黐書看的小孩，當年這些公仔書有古裝，也有時裝；有俠義，也有科幻，開啟了小孩子天馬行空的想像世界。

以前的小孩子都喜歡看公仔書。（資料圖片／黃舒慧攝）

戰後香港工業仍寂寂無名，不少港商廠家會用上「大英帝國製造」 （Empire Made）標識，讓外國人以為是英國製造；後來香港漸為世界所認識，才用「Made in Hong Kong」。

當年的城市面貌跟今天有很大區別，沒有摩天樓群，視野廣闊，而且中西建築風格分明，中區商廈建築偏英式，舊區住宅商舖則富中國特色，有別於今天，各區特色已漸褪色。

他認為，這麼多年來最能代表香港的玩具是「西瓜波」。這要從屋邨小男孩的回憶說起……

楊維邦這麼多年來最能代表香港的玩具是「西瓜波」。（資料圖片）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《香港開埠180年 回溯時代變遷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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