撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-27 11:00

1971年李美霞還未夠14歲，在工廠做「童養工」，晚上返夜校。工廠指導員見她上進，請她學車衫，每個月出兩次糧，每次六十元。她記得1973年在工廠聽收音機得知股市暴跌，有人輸光畢生積蓄要跳樓，但跟她們工廠妹的生活，彷彿是距離好遙遠的事。

七十年代重要事件

1970年 港英政府成立委員會研究公事上使用中文。

1972年 海上學府伊利沙伯二世發生大火沉沒。首條連貫港島和九龍的過海行車隧道通車。

1973年 李小龍離世。恒生指數大幅暴瀉，出現香港股市最大規模的股災。

1975年 首批越南船民抵港。

1979年 首條地下鐵路通車。

由於家境窮困，李美霞每年生日只得紅雞蛋，成長日子也從來沒有慶祝聖誕。（受訪者提供）

想當年，夜校有同學做縫盤、做假髮，每個月可以賺800元，周日加班有雙工、中秋加班更有三工，讀完專上學院出來做文員，賺的人工也差不多。

由於家境窮困，每年生日只得紅雞蛋，成長日子也從來沒有慶祝聖誕。小時候多在街頭玩跳飛機、滑梯和盪鞦韆，家裏有許多孩子，但家人從來不買玩具，父親只會在新年時選購玩具作禮物饋贈親友。她坦言，這是童年的遺憾，對心靈造成很大創傷。

父親做教車師傅，1972年海底隧道通車，他罕有地帶家人遊車河。然而，一家八口擠進一輛日本小汽車，再加上塞車，她只記得過程很辛苦。父親每年都開車帶她和弟弟去親戚家拜年，每次乘車太久，她就會請父親停一下，因為暈車浪要下車嘔吐。這類經歷，要到七十年代末地下鐵通車才得以倖免。那年頭，新年利市錢都要上繳，媽媽要拆孩子收到的利市錢，再轉用自己的利市封包好送人。

那年頭，新年利市錢都要上繳，媽媽要拆孩子收到的利市錢，再轉用自己的利市封包好送人。（資料圖片）

放棄升讀大學 女性都要為家庭付出

她在長沙灣的屋邨長大，當年每家都有五、六個小孩，家家的女兒都是讀完小學就出來工作養家，女性都要為家庭付出。七十年代，距離男女平等還有漫長的路。1969年香港才正式訂立「一夫一妻」制，不得娶妾侍。

小時候衣衫都是母親用衣車縫製，每年買一大匹布，給幾個孩子一人做一套一模一樣的衫褲，就可以穿足一年了。後來姊姊學懂自己造衫，又賺到錢買衫，她就可以穿姊姊衣櫃的衣服。直到在夜校讀中四那年，她才第一次用打工賺的錢買迷你裙、喇叭褲。

她的三個弟妹都是大學生，畢業後做了政府工，她後來也加入政府機構，從低做起。

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《香港開埠180年 回溯時代變遷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】 動一場特區治理大手術 從清除「房地產癌」開始

把握疫下契機 推動醫療科技產業化

電動車十年目標僅達一成 暴露政府三大施政弊端

香港開埠180年 回溯時代變遷

植物奶經濟來了？ 素食與環保趨勢夾擊美國奶農

山客爆林踩線 山野不復原貌 行山風氣熾熱 新手湧現垃圾遍野