撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-04-02 15:00

各心理學派對佛學產生濃厚興趣，探本溯源，例如從演化心理學（evolutionary psychology）的角度詮釋佛學，推崇靜坐力量。演化心理學先鋒羅伯．賴特（Robert Wright）在2017年寫下《Why Buddhism Is True》一書（內地譯作《洞見》，台灣取名《令人神往的靜坐開悟》），就是一本將演化心理學、神經科學、佛學共冶一爐的佳作。

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所謂演化心理學，一言以蔽之，就是以達爾文提出的「演化論」為基礎，以「物競天擇、適者生存」的理論，解釋現代人的各種心理現象。

賴特在著作中開宗明義不談「六道輪迴」、「因果報應」等亞洲佛教中的超自然議題，而是挑選佛學的重要概念，例如正定、正念、頓悟等，以現代心理學的角度詮釋，包括以科學精神探討「空」與「無我」這兩個佛教核心概念，以及近年在西方世界備受推崇的靜坐力量。

演化心理學先鋒羅伯．賴特（Robert Wright）在2017年寫下《Why Buddhism Is True》一書，台灣譯作《令人神往的靜坐開悟》。

以「苦」為例，釋迦牟尼認為人間有八苦，而演化心理學中亦有一個重要的命題：為什麼人類獲得的快樂，往往很快消逝？

剖析快樂為何短暫

賴特認為，這是人類基因導致的結果。在演化過程中，生物最重要的就是生存和繁殖，為達致這個目標，人類的大腦經常欺騙自己，反而不太糾結於事實的真相。現代科學發現，在追求愉悅的過程，會釋放讓人感到快樂的神經傳導物質—「多巴胺」（dopamine）。

（節錄）

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《當西方心理學遇上東方佛學 疫下悟道 探尋心靈慰藉》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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