直播｜全國港澳研究會會長：中央支持香港實現雙普選決心不變

撰文： 楊瀅瑋 程雪 黃雲娜 最後更新日期： 2021-03-30 16:59

三月中旬結束的全國兩會，通過兩項對香港舉足輕重的議案。一是決定修改香港選舉制度，以促進香港良政善治，二是正式通過《「十四五」規劃和2035遠景目標綱要》，涉港內容影響深遠。國務院港澳辦主管智庫「全國港澳研究會」、由董建華和梁振英兩位前任特首兼全國政協副主席牽頭成立的「香港再出發大聯盟」、以及一國兩制研究中心，今日（3月30日）下午主辦「『十四五』的戰略規劃與香港機遇」研討會，邀得多位重量級嘉賓出席，包括國家科學技術部部長王志剛、國家發改委副主任胡祖才、中央財經領導小組辦公室前副主任楊偉民、全國港澳研究會會長徐澤、港交所前行政總裁李小加等等。

【17:00】中國人民大學副校長劉元春談及香港在科技創新方面的發展前景。他表示，「十三五」主要是支持香港進行科技創新的發展，「十四五」已經把這個理念發展到了建設「國際創新科技中心」，可見國家支持香港成為更加平台。而且，「十四五」規劃提出對香港「中心」角色的深化，是對香港發展有了一系列的內涵深化，香港要有的戰略作用深化和重新定位。他提出三點，香港要從國際樞紐轉變為國內國外雙循環相互促進的核心樞紐；香港的疫後經濟復甦，要適應新型全球化、中國經濟圈、亞太經濟圈的調整；香港的產業鏈要重構，傳統的科創定位不足以迎接未來新科技浪潮的挑戰。

劉元春認為，香港具有基礎研究優勢，因為擁有很多QS排名較高的大學；香港的營商環境優勢，包括低稅率和人才引進措施；政府也有新的戰略佈局，有八大方向；香港的科技發展取得一部分成就，在綠色金融和金融科技也取得一系列發展。

不過，他也直指香港的科創短板，包括：（1）缺乏產業鏈對創新科技的支持，沒有製造業、生物科技等產業支持；（2）香港有用較好的基礎研發，但是沒有完整的研發鏈——理論創新-技術創新-產業創新-市場創新；（3）研發人員待遇一般，研發成本很高；（4）科研創新的支持不夠。另外，香港缺乏政府在頂層設計的戰略佈局，他重申，如果科創僅僅遵從市場導向發展，必然遇到系列問題；而就香港來說，香港發展科創的戰略理念，戰略部署，支出水平等三方面，都存在問題。

劉元春舉例，深圳的研發支出是香港的四倍，前者研發佔比GDP 4.2%，後者只有0.85%；而且，香港研發不僅強度不夠，結構也有問題，例如香港在高等教育和政府支出有60%，對社會、企業只有40%的規模，但在深圳，企業、研發支出的佔比達到97%的水平。

他建議，香港要構建創新鏈的新體系，不是簡單的背靠大陸面向世界，而是要融入大陸面向世界。創新鏈與產業鏈價值鏈的融合需要大市場，所以要運用大陸這個超級大市場，要與大陸的超級科技戰略，科技人才戰略中融入進來。香港可以成為在全新的自由體系的人才高地；香港要成為知識產權貿易的中心，香港有法律優勢，有金融優勢；香港要成為大陸和世界研發的中轉站；香港要努力納入國家戰略科技力量的佈局。

中國人民大學副校長劉元春。（直播截圖）

【16:30】全國港澳研究會會長、國務院港澳辦前副主任徐澤認為，香港具有地緣優勢，在國家實現「十四五」規劃過程中必定大有可為。

徐澤指出，「十四五」規劃展示中國未來改革開放以及經濟發展的政策取向。當今世界處於百年未有大變局，有三個方面的改變需重視：全球經濟中心東移，高新科技迅猛發展以及新冠疫情給人類帶來了過往熱戰冷戰沒有帶來的傷害，需從更深層次探討人類命運共同體這個課題。中國在此時展示出經濟文化及制度韌性：疫情有效控制、經濟逆流而上，在全球貿易中實現了引資總量、增長幅度、全球佔比三大提升。

至於香港，徐澤引述國家主席習近平所說，香港發展要相信自己，相信國家，相信香港，既要樹立文化自信和制度自信，也要維護香港穩定、防範外部勢力干預。他強調，「一國兩制」沒有變，《基本法》沒有變，中央支持香港發展並最終實現雙普選的決心沒有變。香港需要變的是，所有香港持份者都要深刻領會「一國兩制」的完整內涵，有擔當有作為去發展香港，並使香港在分享國家發展紅利的同時承擔維護國家安全的責任。

徐澤認為，香港發展最重要的助力是參與粵港澳大灣區的發展。近年來的主要成果在於：（1）規劃體系、政策體系逐步形成，單是在2019年，與粵港澳大灣區建設相關有出台了260多條政策；（2）基礎設施互聯互通加快實現，包括一系列大橋、口岸、隧道的開工和建成。一地兩檢，24小時通關，港車北上等軟性措施；（3）規則銜接、機制對接取得突破。醫院的建設，港人在深圳享受公營醫療——港藥通落成已接近尾聲，首批國際藥物將會在深圳使用；在教育領域，兩地合作辦學成績斐然；金融領域，股票通範圍不斷擴大；法律領域，港資港法港仲裁在深圳認證方面取得進展。

徐澤建議，未來香港融入大灣區發展的工作方向有三。其一，加強頂層設計和決策執行。由於迄今已有的各級機構不能落實統籌協調，要有效實現機制對接，要有頂層設計，同時把決策執行加以明確。其二，以重點區域建設形成輻射帶動，在綜合性平台上進行試點，高度重視粵港澳合作平台的發展建設，引領帶動粵港澳全面合作。其三，在重點領域取得突破，要支持大灣區成為國際創新中心，這是大灣區建設的主要任務之一。他重申，香港不僅是國際創新樞紐的需要，也是帶動廣州、深圳澳門等建設科創產業的意義所在，因此，要摸索一套可複製可推廣的經驗，為科研產業化提供路徑。

全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任徐澤。（直播截圖）

【16：15】全國政協常委及經濟委員會副主任、中央財經領導小組辦公室前副主任楊偉民從新發展階段、新發展理念、新發展格局三個層次解構「十四五」規劃。

在新發展階段，「十四五」規劃是全面建設現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年開局計劃，有別於以往的五年計劃，所以極具歷史意義。中國發展建設的關鍵詞是「小康」，前二十年是「小康生活」，後三十年是「小康社會」，達到基本實踐和現代化。例如，「十四五」期間，國家將在共同富裕上增加努力，解決發展不平衡的問題，居民之間的收入分配差距較大的問題。

而新發展理念，是指中共十八大以來，中共總書記習近平不斷提出一些新的發展理念，逐步形成了系統性的「習近平經濟思想」。

至於新發展格局方面，當中包括6個關鍵詞和8個重點任務：前者是，格局、循環、開放、整體、構建、系統；後者是培育完整內需體系、擴大居民消費、增加居民收入、加強科技自立自強、加強科技自立自強、深化供給側結構性改革、提高城市和城市群要素集聚能力、堅持擴大高水平對外開放。

全國政協常委及經濟委員會副主任、中央財經領導小組辦公室前副主任楊偉民。（直播截圖）

【15:45】國家科學技術部部長王志剛談及香港創科未來。 鑑於香港的科研人才技術高，素質高，國家將會鼓勵香港有意願的科學機構加入國家科研體系，鼓勵香港的青年科技人員來內地交流與合作。科技部將會大力支持香港建設國家級科研平台，大灣區實驗室，國家技術創新中心，以吸引國際科技人才和技術來港。

王志剛指出，科學技術深刻影響國家前途命運和人民生活福祉，而香港的創新發展成為全國建設創新強國的重要組成部分，未來重點在於以下八個方面：

（1）強化國家戰略科技力量，其中，香港的科技力量是國家戰略科技力量的重要組成部分，支持香港建立國家級戰略平台；（2）集中力量突破關鍵技術，全力提高關鍵核心技術的供給能力；（3）持之以恆加強基礎研究，增強創新策源能力；（4）提升企業創新能力，形成以企業為主體市場為導向產學研用深度融合的技術創新體系，目前我國企業研發支出佔全社會研發支出的76%；（5）全面激發人才創新活力。香港的科研人才技術高，素質高，鼓勵香港有意願的科學機構加入國家的科研體系，鼓勵香港的青年科技人員來內地交流，合作；（6）加快建設區域高地，其中加快建設粵港澳創新中心，可在大灣區內建設科學基礎設施群，把粵港澳大灣區打造成連接國內國外的高地；（7）建立健全知識產權保護；（8）積極融入全球創新網絡。在這一方面，支持香港有實力的科學家和機構與內地機構合作承擔國家重大科研項目。

國家科學技術部部長王志剛。（直播截圖）

【15:25】國家發改委副主任胡祖才認為，國家已進入百年之未有大變局，所面臨的國內外環境發生了複雜深刻的變化，需要實現更加公平，更為持續的發展。國家之所以構建以國內大循環為主題，國內國外雙循環相互促進的格局，是根據全球經濟格局環境，和國內發展變化而作出的選擇，而國家已經轉入高質量發展階段，必須提升發展質量。

當中，將研發投入增長率放入經濟指標，保持在每年的7%以上；並會堅持創新驅動發展，將超新驅動作為主要任務，加快推動數字化發展和數字化轉型，包括組建國家實驗室等等，目標將戰略性新興產業GDP佔比17%以上。

「十四五規劃」當中設置港澳發展專章，中央政府堅定支持港澳發展的要求不會變。總的要求是堅持一國兩制，港人治港、澳人治澳，落實中央對特別行政區的管制權，特別行政區社會大局穩定，防範遏制外部勢力干預香港事務。

國家重點支持香港提升國際金融、 航運、 貿易中心和國際航空樞紐地位， 強化全球離岸人民幣業務樞紐、 國際資產管理中心及風險管理中心功能。 支持香港建設國際創新科技中心、 亞太區國際法律及解決爭議服務中心、 區域知識產權貿易中心， 支持香港服務業向高端高增值方向發展， 支持香港發展中外文化藝術交流中心。支持香港融入國家發展大局，打造一帶一路的樞紐作用，深化內地和香港金融市場的互聯互通，完善香港居民在內地生活的便利措施。另外，要加強憲法基本法國情教育，加強香港同胞愛國意識。

國家發改委副主任胡祖才。（直播截圖）

【15:10】主持會議的梁振英表示，是次研討會是為解國家發展規劃，並助益香港社會在未來五年積極主動融入國家發展大局，掌握新的發展機遇。他又提到，對於內地發展現況和規劃，香港和外國社會都不了解，冀各界能藉此克服不知道的障礙，解決不知道的問題，講好聽好「十四五規劃」的故事。

主持：全國政協副主席、前行政長官梁振英

嘉賓：

王志剛：國家科學技術部部長

胡祖才：國家發改委副主任

楊偉民：全國政協常委及經濟委員會副主任、中央財經領導小組辦公室前副主任

徐澤：全國港澳研究會會長、國務院港澳辦前副主任

劉元春：中國人民大學副校長

李小加：港交所前行政總裁

倪明選：香港科技大學首席副校長、計算機科學及工程學系講座教授

葉澤恩：香港貿易發展局前副總裁

王緝憲：粵港澳大灣區香港中心研究總監