直播．即時更新｜十四五研討會　梁振英：香港要克服內地認知障礙

撰文： 楊瀅瑋 程雪 黃雲娜 最後更新日期： 2021-03-30 15:28

三月中旬結束的全國兩會，通過兩項對香港舉足輕重的議案。一是決定修改香港選舉制度，以促進香港良政善治，二是正式通過《「十四五」規劃和2035遠景目標綱要》，涉港內容影響深遠。國務院港澳辦主管智庫「全國港澳研究會」、由董建華和梁振英兩位前任特首兼全國政協副主席牽頭成立的「香港再出發大聯盟」、以及一國兩制研究中心，今日（3月30日）下午主辦「『十四五』的戰略規劃與香港機遇」研討會，邀得多位重量級嘉賓出席，包括國家科學技術部部長王志剛、國家發改委副主任胡祖才、中央財經領導小組辦公室前副主任楊偉民、全國港澳研究會會長徐澤、港交所前行政總裁李小加等等。

國家發改委副主任胡祖才。（直播截圖）

1525：國家發改委副主任胡祖才認為，國家已進入百年之未有大變局，所面臨的國內外環境發生了複雜深刻的變化，需要實現更加公平，更為持續的發展。國家之所以構建以國內大循環為主題，國內國外雙循環相互促進的格局，是根據全球經濟格局環境，和國內發展變化而作出的選擇，而國家已經轉入高質量發展階段，必須提升發展質量。

當中，將研發投入增長率放入經濟指標，保持在每年的7%以上；並會堅持創新驅動發展，將超新驅動作為主要任務，加快推動數字化發展和數字化轉型，包括組建國家實驗室等等，目標將戰略性新興產業GDP佔比17%以上。

1510：主持會議的梁振英表示，是次研討會是為解國家發展規劃，並助益香港社會在未來五年積極主動融入國家發展大局，掌握新的發展機遇。他又提到，對於內地發展現況和規劃，香港和外國社會都不了解，冀各界能藉此克服不知道的障礙，解決不知道的問題，講好聽好「十四五規劃」的故事。

主持：全國政協副主席、前行政長官梁振英

嘉賓：

王志剛：國家科學技術部部長

胡祖才：國家發改委副主任

楊偉民：全國政協常委及經濟委員會副主任、中央財經領導小組辦公室前副主任

徐澤：全國港澳研究會會長、國務院港澳辦前副主任

劉元春：中國人民大學副校長

李小加：港交所前行政總裁

倪明選：香港科技大學首席副校長、計算機科學及工程學系講座教授

葉澤恩：香港貿易發展局前副總裁

王緝憲：粵港澳大灣區香港中心研究總監