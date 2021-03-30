撰文： 王瑩 最後更新日期： 2021-03-30 19:00

自拜登政府上台後，美國對華整體策略便是聯合盟友來對付北京。這種策略似乎成效初顯：歐盟、英國及加拿大在上周一（3月22日）加入美國就新疆問題制裁中國的行列。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於翌日（3月23日）在參加北約外長會議時還承諾要重振北約，與盟友合作「縮小技術和基礎設施等領域的差距」。在此次歐洲行之前，布林肯與防長奧斯汀（Lloyd Austin）先後訪問日本、韓國。美國此前還與日本、印度、澳洲舉行了首次四方領導人視像會議。面對美國與其盟友的「來勢洶洶」，北京未有自亂陣腳，而是實實在在地做好自己的事情。

美國正在拉攏盟友應對中國，中國則與美國盟友關係呈惡化趨勢。在中加、中澳關係還未走出低谷之際，中歐就新疆問題相互制裁，並相互召見對方大使抗議，關係陷入緊張。面對此局面，北京縱有頗多行動，但講求實際。

美國正在拉攏盟友應對中國，中國則與美國盟友關係呈惡化趨勢。（資料圖片／美聯社）

廣結戰略夥伴

中美3月18至19日於阿拉斯加舉行「2+2」會談後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中國外長王毅隨即在上周一和周二（3月22日和23日）會談，各自通報對美關係近況。王毅表示：「不論國際形勢如何變化，中俄之間的全面戰略協作只會加強，不會削弱，只會拓展，不會收縮。」這說明中俄並不會止步於當下的狀態，仍有進一步合作的空間和可拓展的領域。

俄羅斯有着強大的軍事實力，是聯合國「五常」之一。在中國將強未強而又面對來自美國的圍堵之際，中俄再次在戰略上對接，可以緩解來自美國及其盟友的壓力。而在中俄對接的同時，國家主席習近平與朝鮮最高領導人金正恩於上周一互通口信；其中，金正恩呼籲雙方加強戰略溝通。中朝之間的溝通有着向拜登釋放信號之意。

沙特王儲穆罕穆德在與王毅會談中表示「沙特堅定支持中方在涉疆等問題上的正當立場，反對以任何藉口干涉中國內政」，明顯站到了中國一側。（新華社）

與拉夫羅夫會晤之後，王毅於上周三至本周二（3月24至30日）訪問中東六國（沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林、阿曼），並與伊朗簽署了歷史性的二十五年合作協議。中國防長魏鳳和亦於上周三至本周三（3月24至31日）赴匈牙利、塞爾維亞、希臘、北馬其頓訪問。中國外交部在通報有關王毅出訪時稱將深入進行戰略溝通，一些中東國家也不再一味對美國亦步亦趨。中東一眾穆斯林國家，尤其是沙特，在新疆問題上並未追隨美國。沙特王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman）在與王毅會談中表示「沙特堅定支持中方在涉疆等問題上的正當立場，反對以任何藉口干涉中國內政」，明顯站到了中國一側。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《中央重塑從政規則 泛民政黨何去何從？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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