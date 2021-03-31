新冠肺炎｜加強追蹤是防疫關鍵　政府不能把責任外判

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-03-31 14:04

香港第四波新冠疫情歷時129天後，衞生防護中心終在上周四（3月25日）宣布首次沒有源頭不明的新增確診個案。回望去年11月中旬，由於港府對海外回港人士防範鬆懈，加上沒有任何追蹤系統，疫情曾因「跳舞群組」而迅速擴散，至今延綿長達四個月。近日疫情稍見緩和，不得不歸功於追蹤防控工作，但不少食肆老闆指因政府疏於巡查，部份拒用「安心出行」的顧客填寫虛假姓名，令無權核實資料的他們成為磨心。經過四波疫情的教訓，港府及社會理應明白加強追蹤是成功防疫的關鍵。可是，當局推行「安心出行」的過程並不順利，究竟是程式本身還是特區政府的問題？

「安心出行」去年11月推出，隨即引起社會熱議，不少市民擔憂個人私隱會被政府掌握。但實事求是地看，「安心出行」果真能夠獲取手機中的個人信息並進行定位？事實上，此程式不會使用定位功能，下載此程式後，毋須登記任何個人資料便可使用，其充當的實則是手機的「記事簿」，只負責記錄，而此記錄只會加密存放於手機中，不會備存在任何政府或其他系統內，並在31天後自動刪除。

「安心出行」充當的實則是手機的「記事簿」，只負責記錄，而此記錄只會加密存放於用戶的手機中。（資料圖片／廖雁雄攝）

然而，創新及科技局曾回應傳媒查詢表示，「安心出行」系統仍處於試驗階段，未能公開系統會否自動刪除用家行蹤記錄的相關細節—當局如此含糊的回應及低透明度，市民會產生懷疑情緒無可厚非。政府與市民之間的信任不足已然存在，相信也有部份市民並非不知此應用程式的局限，而是將是否使用「安心出行」作為一種「表態」。但公共衞生危機是社會之事，在做好個人衞生的同時，市民更要負起社會責任，配合抗疫措施。

登記資料有效阻止群組爆發

疫情以來，無論是政府、抗疫專家還是社會，都對群組感染十分警惕，尤其是去年本港出現導致732人感染的「歌舞群組」後，整個社會都惴惴不安。故在URSUS Fitness健身房群組爆發時，有專家曾擔心會再出現超級群組。截至上周三（3月24日），URSUS Fitness群組累計有150人確診，包括8名員工，94名顧客及48名密切接觸者。此次群組爆發涉及十名URSUS FITNESS員工和及270名顧客，其密切接觸者有約1,500人，基本上都已送入檢疫中心。在如此的「圍追堵截」下，儘管仍有零星個案，相信仍處於可控範圍內。

URSUS Fitness健身房群組的擴散幅度遠低於「跳舞群組」，與追蹤資料充足有莫大關係。（資料圖片／梁鵬威攝）

不同於當時未有清晰名單的「跳舞群組」，是次健身中心本就備存客戶資料，加上使用「安心出行」等登記，在追蹤上未遇太大問題，令疫情未有大幅擴散。呼吸系統專科醫生梁子超接受傳媒訪問時表示，嚴謹的個案追蹤是此次能夠成功的最關鍵因素。然而，當「安心出行」未能普及、寫紙仔和Google Form等方式出現虛假資料，自然會影響防疫效果。2月時爆發的「名潮食館」群組累計有49人染疫，當局未能聯絡數十名曾於當日到場午膳的手寫資料者，專家批評情況不理想。

稻苗學會會長黃傑龍對《香港01》表示，世上沒有完美的制度，制度的成效在於其推行後情況有無明顯改善。在他看來，上述兩宗群組爆發都充分證明了登記資料的重要性。據他觀察，在「安心出行」剛推行時，餐廳不知如何安排員工，長者不知如何使用，年輕群體反抗力度也較大。但一個月後，這些情況都有明顯改善。他希望當大眾看到這些措施的效用後能聚焦於改善相關措施，並呼籲市民填寫準確的資料。而對於擔憂私隱的人士，黃傑龍建議可填寫家裏或公司的電話，能找到本人即可。

擁有至少六間餐廳的Capo餐飲集團在社交媒體發表聲明，要求顧客必須掃描「安心出行」才可進入餐廳，以保障員工及顧客安全。另有業內人士透露，登記措施實施後，其餐廳有超過九成食客選擇「寫紙仔」，當中有顧客填上「習近平」、「777」、「689」等假名，令餐廳陷入兩難，批評政府將防疫責任推給業界。事實上，餐廳老闆能做的有限，最多只能保證每位顧客都登記資料，卻無力處理虛假信息。

黃傑龍表示，抗疫需整個社會配合，現在無收緊措施的必要，因虛假資料只屬少數情況，倘若真的因過多虛假信息而導致防疫失效，才需增設嚴厲辦法。行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人亦認為，大部份港人仍是願意配合政府防疫措施的，以登記資料的方式爭取到食肆正常營業已很不易，故業界需要配合政府。他又指「政府將責任轉介至業界」的說法是一種誤讀，經過最近兩次群組爆發後，相信無論市民還是業界都看到了登記資料的重要性，希望傳媒能夠發放正面、正確的訊息。

抗疫需整個社會配合。（資料圖片／盧翊銘攝）

業界代表們珍惜得來不易的正常營業機會、強調整個社會與政府的配合，這並無問題，畢竟維護公共衞生本就是眾人齊心才能做到的事。然而，傳媒與業內食肆對抗疫措施漏洞的擔心並非無中生有。相比起資金較雄厚，設施、人手較充裕的連鎖品牌或中高級餐廳，小型食肆則更擔心店內爆疫，無從追蹤，只能對着食客填寫的假資料擔驚受怕，苦不堪言。

登記訪客資料的方法被證明有效，但也確實存在隱患。業界既已盡責任配合抗疫，為何爆疫風險還要由他們承擔？當局不能因為未發生不受控的群組爆發便沾沾自喜，對暴露的問題視而不見。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《加強追蹤是防疫關鍵 政府不能把責任外判》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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