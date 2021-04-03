撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-04-03 10:00

住在比華利山（Beverly Hills）的豪宅、開着價值不菲的名車、在派對上一擲千金，或者是家中供奉佛像、遇事請教算命大師、執着於傳宗接代的傳統家庭觀……這是今年1月，Netflix首部講述亞裔群體的真人騷節目《璀璨帝國》（Bling Empire）中，西方人對亞洲富豪生活的描繪與想像。 撰文：張家佳

隨着經濟發展和生活水平提升，亞洲國家乃至亞洲人在國際舞台上佔有一席重要地位。儘管西方人在努力探究和重新認識東方文化，但許多時候，仍然帶着西方固有的刻板印象。在全球化進程中，東西文化始終在不斷碰撞和融合，由此形成當下的新「東方主義」：西方人依舊沉浸在對東方文明的想像和好奇中，卻對於日益崛起的亞洲懷有深深的歧視和敵意。

站在亞裔觀眾角度，《璀璨帝國》描繪的儼然是荷里活製片人對亞洲富豪的意淫。（《璀璨帝國》照片）

站在亞裔觀眾角度，《璀璨帝國》描繪的儼然是荷里活製片人對亞洲富豪的意淫，在他們帶有濾鏡的目光下，亞洲人憑藉聰明才智和刻苦耐勞的性格，闖蕩於白人主導的歐美大陸，在這裏生根發芽，迅速建立起華人的海外飛地，亞裔富二代大多揮金如土，高調張揚，西方人更約定俗成把亞裔定義為「有錢人」。

該片集播出後，網上議論紛紛。許多亞裔觀眾表示，節目中的亞洲上流階層表現過於戲劇化，其中驕奢淫逸的場面，以及對亞洲人誇張的描繪，恐怕會誤導西方觀眾。

除了表面上對於奢侈生活的描繪，該真人騷還試圖呈現一系列代表東方文化的象徵：關於風水、宗教、生死觀及對傳宗接代的執着，似不斷提醒觀眾，他們講述的是亞洲故事。片中的亞裔家庭，家中擺放着佛像；相信超自然力量；面對親人離世，信奉輪迴轉世。豆瓣上有網友直接表示「有錢的亞洲人就是藉着傳統文化的名義信任假佛、美化生男孩、開美式春節趴來標榜自己和有錢白人的區別？」

《別告訴她》把亞洲人的弊病和矛盾放大，側面烘托從美國歸來的女主角代表的自由獨立的西方價值。（《別告訴她》劇照）

拋開網友的吐槽，這部真人騷足以引起西方世界對生活在歐美世界亞裔群體的好奇，甚至利用躋身上流階層的影響力，進一步發酵西方民眾對亞洲文化的追捧。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《從亞洲富豪到亞裔歧視 新「東方主義」之風吹向何方？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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