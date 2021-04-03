撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-04-03 11:30

如今，身處互聯網時代，資訊發達，古老的東方文明已經不再神秘，無數亞洲人通過人口遷移在世界各地落地生根。這幾年，亞洲國家的飛速發展，已經開拓出許多有別於古老東方形象的文化表徵，諸如日韓的影視流行文化、中國的互聯網科技、東南亞的現代城市風情，但西方人的認知卻跟不上節奏。部份西方人沉浸在自己的東方主義美夢中不願蘇醒，也導致在二十一世紀的當代文化語境中，東方主義的思潮仍如鬼魅般不時浮現，造成誤讀甚至歧視的嫌疑。 撰文：張家佳

承接上文：從亞洲富豪到亞裔歧視 新「東方主義」之風吹向何方？

早前，內地互聯網上發了一段挪用「東方文化」的帖子，看後令人啼笑皆非。有內地網民在美國購物網站亞馬遜（Amazon）上發現一種搪瓷痰罐被出售，售價約60多美元，但是其英文名卻被標示為「Chinese traditional fruit basket」（中國傳統水果籃），產品介紹中還附有這樣的說明：「不僅可以作為水果籃使用，更可以作為香檳和葡萄酒的冰桶……還可作為一種廚房和餐桌的時尚裝飾。」每一個中國人幾乎都知道，這個器皿在抽水馬桶尚未普及的年代，是用來解決如廁需要的。

簡體漢字「怂」被加拿大明星Justin Bieber紋在身上

此類在互聯網世界上流行的變形的現代「東方主義」現象不是孤例。從冥幣被視為財富象徵，到簡體漢字「怂」被加拿大明星Justin Bieber紋在身上，帶有異族色彩的文化符號被不明就裏卻追逐新奇的西方人大肆追捧，但張冠李戴不加區分地混合使用，讓亞洲人無不感到尷尬和可笑。

而且，還有更嚴重的情況是，2019年，意大利時尚品牌Dolce & Gabbana就因為一則帶有強烈東方主義色彩的廣告短片，在亞洲引起關注。當時，品牌為宣傳在上海舉辦的時裝騷活動，在社交平台上發布了三段名為《起筷吃飯》的廣告視頻。廣告中，一位擁有亞裔臉孔的模特兒笨拙地使用筷子學吃意大利食物。旁白不時出現對女性和亞洲人的侮辱性對話，涉嫌歧視亞洲文化。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《從亞洲富豪到亞裔歧視 新「東方主義」之風吹向何方？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】港人該怎樣調整「仰視西方」視角？ 新疆問題折射出的平視外交觀

中央重塑從政規則 泛民政黨何去何從？

歧視、套丁、土地房屋 重重隱患下的丁屋政策

當西方心理學遇上東方佛學 疫下悟道 探尋心靈慰藉

從亞洲富豪到亞裔歧視 新「東方主義」之風吹向何方？

從瑞士禁蒙面法說起 「同化合流」抑或「多元分治」？