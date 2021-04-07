撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-07 14:57

「這是美國一個世代只有一次的投資。」「我相信如果我們現在就行動，五十年後人們回望，將會說這是美國贏得未來的時刻。」美國總統拜登上周三（3月31日）在賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）的一家木工訓練所公布其逾兩萬億美元基建計劃時如是說。類似的豪言，如果出自年輕的前總統甘迺迪，或者有演說家風範的奧巴馬之口，相信會甚為振奮人心。然而，出自年近八十、幼時口吃障礙似有重現的拜登，聽來卻讓人有感平淡無味。此等「無聊」卻是拜登的政治優勢所在。

這一份名為「美國就業計劃」（American Jobs Plan）的基建方案，是繼國會通過1.9萬億美元的「美國拯救計劃」（American Rescue Plan）以後的另一個重大開支法案，集中處理基礎建設和綠色能源等項目。而他預計月內還會公布一項「美國家庭計劃」（American Families Plan），聚焦兒童照顧、醫療計劃等議題。這些毫無想像力的命名背後，都有宏大的計劃。

「美國就業計劃」中的將有大筆金額用於交通建設。（美聯社）

「美國就業計劃」以「就業」一詞為主打，是疫情之下完全沒有可能引發爭議的用語。而這個用語所包裝着的，更是前總統特朗普多次舉行「基建周」（Infrastructure Week）作公關卻未曾推出有關方案的「基礎建設」，牌面上也是兩黨都沒有可能反對的政府開支項目—特別是在去年以來人們都逐漸習慣巨額政府開支的背景之下。

超越基建的基建方案

然而，「基礎建設」的用詞本身亦包裝着另一個事實：雖然方案大部份開支的確是用於基建之上，可是當中有不少項目也包含着推動新能源、扭轉歷史性不公等容易引起意識形態政治衝突的左翼政策，而其餘項目更與基建毫無關係。從方案中用於交通建設的金額與及一些看似平平無奇的開支名目背後，可見端倪。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《白宮推兩萬億基建宏圖 突顯拜登「無聊之治」的優勢》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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