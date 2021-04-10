撰文： 呂書練 最後更新日期： 2021-04-10 19:00

「在半年前，我還是一個沒目標、看不清自己的路應該怎樣走的人……這個音樂劇令我找到我的目標和我自己。」 「由去年開始，我的視力慢慢地下降，我的家人為了這件事很難過，他們很擔心……現在我什麼都看不到，卻能夠在舞台上演出。」 「我是一個不懂何為集中、何為專注的人……你們的鼓勵，你們的教導，令我有自信站在這個舞台上。」

這是七年前音樂劇《震動心弦》演出後的花絮，也是一年後紀錄片《爭氣》中的片段。參與一齣音樂劇的排練和演出，把一群被視為問題或邊緣的少年推上香港的舞台，也令他們恍如經歷了一次生命洗禮，並有感而發。

六年後，在另一齣紀錄片《繼續爭氣》中，我們又看到熟悉的面孔，只是，好動搗蛋的阿博胖了，斯文內歛的子諾潮了，自卑衝動的Coby（黃希靖）穩重了，還有臉蛋圓圓的小芬……再次把這些年輕人帶到觀眾面前的是現在香港大學新聞及傳媒研究中心任教的楊紫燁導演，她這部最新作品正在公映。

《繼續爭氣》記錄了Coby（右）和小芬（左）結伴遊紐約，並在百老匯欣賞音樂劇。

顧名思義，這是《爭氣》續集，也是這群年輕人的生活續篇。六年前，《爭氣》記錄了一班來自香港三間被視為弱勢的中學和一間視障學校的學生們，通過參與音樂劇的排練和演出而發現自我的歷程。今日，導演通過回訪上述四位主角，記錄他們這數年間經歷的蛻變與成長，以及面對的挑戰。

從《爭氣》說起

2014年10月首映的《爭氣》可謂一部叫好叫座的勵志性紀錄片，獲得20多個國際電影節邀請參展，並贏得多個獎項，更以累計達600萬元的票房成為本土紀錄片一個里程碑。該片不但提高了公眾對紀錄片的認知，也令教育界明白藝術與品格教育對年輕人有多大影響。對導演楊紫燁和觀眾來說，是另一次感動。

（節錄）

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《港產奧斯卡紀綠片導演再獻新猷 楊紫燁：勉勵年輕人繼續爭氣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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