從楊紫燁的電影選材　看到她的人生烙印

撰文： 呂書練 最後更新日期： 2021-04-10 20:00

楊紫燁在香港出生、成長，20歲移居美國三藩市，又去大蘋果紐約闖蕩，也到荷里活尋找機會，然後移居北京，再重返故地，可以說是個多元文化背景的人，她的作品題材也多元化─從受歧視的愛滋孤兒，到被忽視的同性戀人（《彼岸浮生》，2008年），從美國唐人街老一輩移民（《聲光轉逝》，2009年），到安徽蚌埠市仇崗村勇於為環保發聲的農民（《仇崗衛士》）、反映邊緣學生（《爭氣》及其續集），還到位於青藏高原的甘肅藏族小村莊仁多瑪，拍了一部同名電影《仁多瑪》……

承接上文：港產奧斯卡紀綠片導演獻新猷 勉勵年輕人繼續爭氣

從這些選材可看到她的成長背景和人生烙印，往往表現一種新舊社會的衝突，一種身份認同的迷惘─早年歲月在殖民地生活，要面對自己是否中國人的問題；到了美國，美籍華人又是什麼身份？是美國人，還是中國人？

這一點，在《聲光轉逝》中有明顯的探討。她在片中訪問了多位生在美國、長於唐人街的華裔人士，有些已可講流利的英語，但仍沉迷於舊時的華語戲劇和電影。紀錄片中穿插不少黑白粵語片片段，反映唐人街華語戲院及其放映的電影對華裔文化潛移默化的影響，也成為他們對故園的精神記憶和寄託。

她拍攝的首部紀錄片、以香港為背景的《風雨故園》也探討了身份問題。「九七」對她那年代的香港人來說，是一個很重要的議題，當時有很多不確定性，是移民還是留下來？之後的日子怎樣過？社會安定嗎？等等，當時中國大陸雖然已改革開放，卻還不足以令人有信心，很多人心中都會有疑問，包括她自己。

《風雨故園》以香港為背景，探討了港人的身份問題。

今日香港年輕人也突然想到自己的身份問題，覺得這是我的地方，一定要維護它。但如何保護卻因人而異。她到美國讀書，純粹覺得香港地方太小，而美國很大，又很自由，對年輕人很有吸引力。當年的她就是抱着對自由的嚮往，想開眼界和體驗生活而投向彼岸。

所以，楊紫燁鼓勵年輕人要敢於想像，勇於闖世界，要多看書，關注時事，最好能到不同的國家做義工，開闊自己的眼界，不用太執着於一些小事，「如果我還在20歲，會揹起背包，到處遊歷，看看哪個地方更適合我。」

（節錄）

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《港產奧斯卡紀綠片導演再獻新猷 楊紫燁：勉勵年輕人繼續爭氣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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