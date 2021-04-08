撰文： 李美 最後更新日期： 2021-04-08 18:30

《約定的夢幻島》原著漫畫是部神作，忠實漫畫迷最關心作品搬上大銀幕後，能否做到「神還原」。雖然，今次電影改編盡量保留主要劇情，可惜節奏、氣氛及言志，始終不如漫畫，淪為一齣流於俗套的娛樂片。

《約定的夢幻島》到底是言志第一，其次才是鬥智鬥力的出逃戲碼。（電影劇照）

據悉，這部漫畫神作已獲美國製作公司看中，找來《蜘蛛人：新宇宙》導演羅德尼．羅斯曼拍成劇集，明年於亞馬遜（Amazon）串流平台上架。《約定的夢幻島》之為神作，乃設定了一個虛假得來真實、諷刺得來虐心的舞台，再以一個極具戲劇化的情節述說：天才三人組艾瑪（濱邊美波飾）、諾曼（板垣李光人飾）、雷（城檜吏飾），身處的孤兒院原來是「鬼」的農場，當中的「媽媽」（北川景子飾）及「修女」（渡邊直美飾）表面上悉心撫養三人，實際上只待成熟收成就出貨，作為「鬼」的佳餚。

《約定的夢幻島》電影版以逃出農場作結，在漫畫版的後續描述孩子們如何面對外面世界，其諷刺意味更濃。（《約定的夢幻島》漫畫原作）

艾瑪之所以是故事主角，因她承載了作者推崇的理念：必須「全員逃脫」，甚至希望改變「鬼吃人」的悲劇格局。其實，本作另一重大寓意乃反思應否犧牲一些人來換取其他人的和平……（節錄）

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《《約定的夢幻島》漫畫神作高潮迭起 電影改編流於俗套》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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