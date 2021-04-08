撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-08 14:54

在1.9萬億美元經濟刺激計劃塵埃落定後，拜登政府的長期經濟振興方案也開始浮出水面。上周三（3月31日），白宮正式頒布了名為「美國就業計劃」（American Jobs Plan）的基建方案，旨在通過重建傳統基礎設施、更新數字基礎設施、改造社區環境、提高製造業研發投入等方式，在美國本土創造數以百萬計的工作崗位。

拜登政府表示這是美國修建「資訊高速公路」、贏得太空競賽之後最大規模的投資計劃。根據該計劃，美國聯邦政府將每年投入約合國內生產總值（GDP）1%的資金，持續八年，總投入將達到2.35萬億美元。

值得注意的是，「美國就業計劃」在開篇就提到，該計劃的目的之一就是「使美國在與中國的競爭中處於領先地位」（position the United States to out-compete China）。那麼，這個被拜登政府寄予厚望的計劃究竟有哪些看點呢？

美國基建日漸老化。（路透社）

不限基建 總額達2.35萬億

雖然媒體一直將拜登的長期投資計劃歸類為基建計劃，但是，該計劃並非只局限於基建而已。

首先，基礎設施是該計劃最主要的投資方向，但清潔能源是重中之重。根據計劃，美國政府將向各類基礎設施投入約1.15萬億美元。其中，6,210億美元將投入交通運輸領域，用於修繕高速公路，重建橋樑，升級港口、機場，促進公共交通系統現代化等；3,110億美元將投入公共事業領域，用於重建乾淨的飲水系統，重塑電力基礎設施，興建高速寬頻等信息基礎設施；2,130億美元將投入社區，用於建造、維護和翻新超過200萬套住房和商業建築，對學校、退伍軍人醫院等社區建築進行現代化升級等。

為了促進電動車產業的發展，美國聯邦政府將投資1,740億美元為州和地方政府及企業提供補助和獎勵，從而到2030年在全美建立50萬個公共充電站。（資料圖片）

值得注意的是，為了促進電動車產業的發展，美國聯邦政府將投資1,740億美元為州和地方政府及企業提供補助和獎勵，從而到2030年在全美建立50萬個公共充電站，替換5,000輛柴油校車，並將20%的校車電氣化。這是拜登政府在交通運輸領域最大的一筆投資，體現了拜登政府發展清潔能源的決心。

除了潔淨能源之外，拜登亦向製造埋手，另外亦希望可以減輕人口老化帶來的影響，措施達情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《對中國保持領先 拜登基建計劃的三大看點》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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