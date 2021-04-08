撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-04-08 21:10

近年，少數族裔的尋根故事在荷里活隨處可見，但獲得好評者寥寥。《農情家園》（Minari）是少數例外，得到主流媒體及各階層一致認可，承接《上流寄生族》的熱度，成為韓系題材的話題之作。 電影由畢彼特監製，美籍韓裔導演鄭一朔執導，在辛丹斯電影節收獲評審團大獎，在金球獎榮獲最佳外語片獎，而後一路綠燈征戰奧斯卡，男主角史蒂文元也憑藉精湛演出，獲得亞裔演員在奧斯卡主角獎項上的首項提名。

《農情家園》導演成功抓住了這些矛盾的群體，生動地描繪出漂浮在半空、無法落地的韓國移民。（電影劇照）

本片講述年輕的韓裔夫妻渴望建立事業，於是帶着子女離開美國大城市，前往郊區，希望開墾屬於自己的菜園。父親自尊心強，不願全盤接受美式做法，但投入大量積蓄後，卻找錯水源，住處又遠離醫院，不利於小兒子治療先天心臟頑疾，為此夫妻倆多有怨言。前來合住的外婆不懂烹調，沉迷賭博，事事破格，反而慢慢解開了一家四口的心結。

「美國夢」常常是二十年前移民們面對的敘事，隨着特朗普任期內的百般曲折，如今「美國夢」的定義需要再作斟酌。導演抓住了這些矛盾的個體，生動地描繪出那一代漂浮在半空、無法落地的韓國移民。

編導將從前移民電影裏樣板化的面具摘下，重新塑造了活生生的韓國移民形象。例如母親看到韓國帶來的土產淚崩，卻不是想再度回到故鄉，而是對目前的生活狀態感到惆悵。父親最後放下了自己的驕傲，請美國人幫助尋找水源，卻並不是全盤認可美式文化，而是希望藉此真正和家人凝聚起來，認真生活。他還前往收割外婆種下的「水芹」（Minari），呼應片名，說明韓國文化的根基並未被拋棄，而是適應生長。這飄泊的一家終於在彼岸站穩了腳跟，與這片土地相連結……（節錄）

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《《農情家園》不一樣的「美國夢」 重塑亞裔複雜面貌》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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